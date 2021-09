Digitel ofrece la opción de pago de facturas a través del Provincial

Hace un par de semanas, WhatsApp comenzó a probar una nueva función que te permitirá reaccionar a los mensajes como ya hacen aplicaciones como Instagram, Slack o muchas otras.

Aunque de momento la característica no cuenta con fecha de lanzamiento —no se sabe siquiera nada de la beta— ya se han podido ver las primeras imágenes de las Reacciones de WhatsApp gracias a WaBetaInfo y lo cierto es que tienen un aspecto muy similar.







Sí, prácticamente tienen el mismo estilo que la otra app de la casa, Instagram, y aparecerán en una pequeña burbuja ubicada debajo de la burbuja con el mensaje principal.

Lo más interesante, sin duda alguna, es que tal y como indican desde WaBetaInfo, se podrá reaccionar con cualquiera de los emojis disponibles y además te dejará ver una lista de los emojis con los que ha reaccionado la gente, cuántas veces se ha usado cada uno y qué personas han utilizado los emojis.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read "999+".

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

