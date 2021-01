El enigma infinito

Dime con quién andas y te diré quién eres

Por Juan Carlos Pasquez

Luego de días de descanso con la pluma, pero no en mis actividades, las cuales estuvieron muy full trabajo; volvemos deseando a todos ustedes mis estimados lectores mucha salud y energía para llevar a cabo todos sus objetivos en este 2021. ¡Se les quiere!

Las malas juntas ponen en alerta al fútbol… al parecer y a pesar de todas las denuncias que se expusieron en 2020 del ambiente de fútbol nacional como también en Carabobo; que ya la primera denuncia formal se presentó en FVF y vienen otras más, que esperemos sean capaz de resolver, pues sino se tendrá que elevarse a Conmebol y a Tribunales en Venezuela pues este año debe acabarse la guachafita.

No obstante, algunos candidatos a presidir la FVF mal asesorados pretenden creer que todo quedará igual y buscan juntarse con los nefastos dirigentes estadales; más aún con cúpulas de entrenadores que piensan que nadie va a recordar que se quedaron con dinero de licencias desde 2017 que aún no entregan y que se hacen llamar gremio en Carabobo y en 2020 no fueron capaces de dar una mínima ayuda a tantos entrenadores que pasaron trabajo y muy duro.

¡No amigos, el compromiso por lograr el cambio está firme, y no descansaremos hasta que Tu Voz se Escuche!; hasta lograr dar la vuelta al partido y que Venezuela remonte con Victoria, que la lleve al nivel que el Balompié nacional merece.

Un 2021 con la agenda futbolística full… en una simbiosis de trabajo muy positiva para el fútbol y de manera web y también presencial este año se iniciará con la inauguración a principios de Febrero de la 1ra Biblioteca Latinoamericana de Investigación y Ciencias Aplicadas en el Fútbol; así como el segundo cohorte del Diplomado de Fútbol en Ciencias, Gestión y Entrenamiento Deportivo que se presenta como el de mayor nivel en América y no solo ya hay inscritos de Venezuela sino de muchos países del continente.

Y a nivel de Congresos y tanto Online como presencial en hoteles de Carabobo para el mes de abril (luego de Vacunación Covid) el 2do Congreso Sudamericano de Fútbol Femenino; 2do Simposio Internacional de Fútbol Playa; 1er Congreso de Avances en Medicina y Ciencias aplicadas al Fútbol y otros eventos importantes para el fútbol Sala y el Fútbol Base.

Un trabajo conjunto de la tecnología Universidad Virtual de Venezuela, La Liga Premier de Fútbol Valencia, La Comisión Operativa de Desarrollo de la Federación Venezolana de Fútbol, así como del impulso institucional de Indeval, Fundadeporte, Imdenagua, la comisión de enlace de la Unellez Guanare; seguramente también la Universidad Deportiva del Sur y muchos entes más que no descansan en su quehacer diario por el Balompié Venezolano.

Lo que el 2020 género explota en 2021, la crisis creada por el Covid aún no termina, es más, está desatando un caos en todos los niveles. A nivel sanitario con la apertura por festividades navideñas, la curva de contagio se elevó drásticamente.

La nueva cepa detectada crea incertidumbre y temores en el mercado, la vacunación en su fase primaria es la gran esperanza para tratar de volver a una nueva normalidad que ya se estableció.

En lo político Venezuela enfrenta el año bicentenario de la 2da Batalla de Carabobo con la misma disyuntiva política; pero con un gobierno establecido y una oposición totalmente dividida. USA vive sus peores momentos en más de un siglo, que puede ser el inicio del fin de la polarización Republicana – Demócrata, pero que se evidencia con la censura mediática tecnológica que el statu quo no lo dejara de ser tan fácilmente.

TIPS MENTALES:

Uno de los enigmas más famosos pertenece a la Esfinge de la mitología griega en Tebas que preguntaba a los transeúntes: «Qué va en cuatro patas en la mañana, en dos piernas al mediodía y en tres patas al anochecer?»

Nos vemos…

Juan Carlos Pasquez

