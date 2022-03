“Dios” de Lasso: la experiencia religiosa del amor

Compartir

El actor estadounidense, Jim Carrey, dijo sentirse asqueado por la ovación a Will Smith, tras la bofetada que le dio al presentador de la 94ª edición de los premios Óscar, Chris Rock.

Durante, una entrevista a la CBS, Carrey no aprueba que el público de los Premios Óscar aplaudiera a Smith tras su discurso de aceptación como mejor actor, que se produjo en menos de una hora después de que Smith abofeteara a Chris Rock.

«Me dio asco por la ovación de pie», añadió Carrey. «Hollywood no tiene carácter, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos el club de moda».

Asimismo, Carrey continuó diciendo que Smith «debería haber sido» escoltado fuera del Dolby Theatre; después del altercado con Rock por hacer una broma insensible sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Cuando la presentadora que lo entrevisto señaló que, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, Rock se negó a presentar cargos contra Smith; Carrey especuló con que «no quiere las molestias», aunque el cómico dijo que él mismo habría adoptado un enfoque diferente.

«Habría anunciado esta mañana que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares; porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser omnipresente», dijo Carrey.

«Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde el público y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter; pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho palabras», dijo Carrey.

Seguro que no era el mejor sitio. Pero era el momento. Una torta justificada, por un ‘chiste’? con muy poca clase. Son 2 Oscars para Will Smith.pic.twitter.com/s3d8vQPtH5 — Luis Enrique (@LEFITENI) March 28, 2022

Asimismo, el actor indicó que Smith esta frustrado. “Will tiene algo en su interior que está frustrado. Le deseo lo mejor, de verdad. No tengo nada contra Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no fue un buen momento. Ensombreció un evento positivo para todo el mundo… fue un momento egoísta», dijo.

Mientras la Academia comienza a revisar formalmente el incidente, con posibles consecuencias para Smith, el intérprete emitió una disculpa a Rock.

«La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable», escribió Smith en un post de Instagram el lunes.

«Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad».

