Dios protege a Carabobo

El esperanzador 2021. Corrían los primeros días de este promisorio año y Rafael Lacava nuevamente enviaba su reiterado mensaje para sumar voluntades, a cerrar filas en el fascinante camino por consolidar y garantizar el sostenido desarrollo de Carabobo. “Los necesitamos a todos” “Debemos empujar en la misma dirección”. Pero este amplio llamado realizado, sin condición alguna, por el Gobernador de Carabobo se constituye en la ratificación de lo que ha representado su mismo discurso, su similar retórica desde que asumió la primera magistratura del estado para vencer, de manera definitiva, la ineptitud, las sombras y la acechante pava, que como pesado fardo, signó y durante más de 4 años, el pasado reciente de nuestra entidad federal. En el atípico 2020, Rafael Lacava convocó a una amplia mesa de diálogo regional donde, sin reserva alguna, proclamaba la ineludible necesidad de buscar coincidencias, hallar puntos de encuentros que favorecieran el porvenir y futuro de Carabobo. A la amplia invitación concurrieron todos los más importantes sectores que hacen vida en nuestra región. Se producía, sin claudicaciones, ni rendiciones, un verdadero proceso de encuentro y reconciliación. Las principales autoridades, representantes y referencias académicas, religiosas, empresariales, comerciales, movimientos sociales y políticos se dieron cita para su fundamental aporte. Y es que en Carabobo cabemos todos, con nuestras diferentes ópticas y posiciones. Por ello nuestro estado es bendecido por la providencia y nos asegura la sagrada protección espiritual contra la siempre acechante ineptitud, negligencia, desventura y calamidad de aquellos que pudieron y no quisieron. Dios protege Carabobo.



Trompadas y no estatutarias. La pasada semana y de manera imprevista arribaba a su ciudad natal un reflexivo Henry Ramos Allup para convocar de manera inmediata a una reunión donde se dieran puntual cita un pequeño grupo de dirigentes blancos. En su elaborado discurso ante unos ávidos participantes, Henry llegaba a reconocer que la oposición había extraviado su correcto sendero, que los resultados de las elecciones del 6D y el rotundo fracaso de la mal llamada “Consulta Popular” debían constituirse como blanca penitencia para redimir o expiar sus culpas. “Ha llegado el momento de pensar con cabeza fría y debemos acudir a las elecciones regionales” sentenciaba el jerarca blanco y exigía al CNE la devolución de la tarjeta de AD, con su lema Pan, Tierra y Trabajo que estaría en manos, según Ramos Allup, de unos “pálidos alacranes” y así poder entonar su estremecedor himno: “Adelante !a luchar milicianos! a la voz de la revolución” . Toda la organización del súbito cónclave se lo encomendó el mismísimo Henry a su parentela residente en Valencia, con la clara intención de mantener la absoluta privacidad del mismo, que nada se llegará a filtrar. Hamid Ramos hijo, quien ejerce funciones de personal y plenipotenciario representante del otrora secretario general de AD fue el encargado de las convocatorias y del alquiler del pequeño salón en el lujoso hotel donde se llevó a cabo la íntima reunión. Sin embargo la repuesta de los supuestos “pálidos alacranes” no se hizo esperar y así surgía un iracundo Winston Gonzalez quien dice ser Secretario general de AD en Carabobo para exclamar bondadosamente “ El impúdico ex compañero Henry Ramos Allup estuvo reunido con su club de fans, nuevamente dando un discurso de engaños hacia la militancia, diciendo que ahora si hay condiciones”, mientras que el ahora nuevo diputado a la AN y auto proclamado candidato de la oposición a la gobernación de Carabobo, el galeno Rubén Limas expedía un cordial récipe a través de sus redes sociales: “La mayoría de los asistentes son acomplejados, ladrones, farsantes, con serios problemas internos, con negociaciones familiares, alguno en grado de idiotas, roba cables, integrantes de nóminas fantasmas, corruptos que reciben dólares para mantenerse vivos en la política. Cobardes!!”. Rómulo, Gonzalo y Andrés Eloy con seguridad deben estar extremadamente inquietos en sus propios sepulcros.

La secta 13E. Pero la estrategia familiar de Henry Ramos parece no estar limitada en el complejo hecho de apropiarse de la conflictiva estructura de AD, de recuperar la tolda blanca, sino que ha dado estrictas instrucciones a Hamid Ramos padre para que personalmente promueva la creación de mal llamados grupos de opinión, donde el único objetivo es estimular la participación en las venideras elecciones regionales y el buen Hamid ha cumplido cabalmente esas complejas lides, ya que la pasada semana incluyó en la Secta 13E a Manuel Barreto coordinador regional de un supuesto Frente Amplio y a Rafael García Marvez, que se arroga la representación de una simbólica Asociación de Columnistas. La bienvenida a los nuevos integrantes se realizó en la mismísima vivienda de Hamid padre, quien ofreció un discreto brindis y alzando las copas pudieron exclamar a viva voz: “Vamos a las regionales” “Tenemos los candidatos”.

La reaparición de Marveliano. Después de su cruenta y escandalosa destitución por estar involucrado en prácticas extorsivas, reaparecía el periodista “El refinado Marveliano”, proclamándose como la voz moral del proceso revolucionario en nuestro estado, retornaba, seguramente bajo los efectos de las juergas navideñas, ataviado con altísimos tacones y sus brazos aferrabando a un mimado peluche, a quien le otorgaba el curioso y maniático rango de ser padre político en el oriente de Carabobo. En las líneas de la columna aparecida en un portal de noticias, de 24 horas, presuntamente propiedad del verdadero Zar de las obras publicas en la pasada gestión de gobierno, volvía al terco ejercicio, al latoso rol o guion elaborado por los crepuscupulares fallidos. Y así empezaba a no solo de cuestionar el paso y la ética gubernamental que se lleva adelante en este Nuevo Carabobo, sino que irreverentemente llego a enfilar sus perfumados ataques contra los actuales alcaldes de la revolución, a quienes califico como un verdadero clan de irremediables perezosos, que han sometido a sus respectivos municipios a un indignante abandono y que por ello sus respectivas reelecciones estaban absolutamente descartadas. Desvariando por los ineludibles efectos de sus constantes resacas y despechos, relata que en materia de candidaturas a en Carabobo “Nada estaba decidido” y que en los próximos días presentaría, acompañado por el mimado peluche, padre político del oriente de Carabobo, el listado del nuevos candidatos a la gobernación y diferentes alcaldías y con su mirada extraviada advertía que habría una absoluta renovación de rostros y caras. Trastabillando por sus apretados y elevados tacones, se aleja “el refinado Marveliano” con su mimado peluche a quien le habían colocado un ´peculiar lazo de tonalidad rosada. Lo que desconocen tanto “Marveliano”, como su fiel y mimado peluche y los frustrados del pasado reciente es que el proceso de consolidación del Nuevo Carabobo es indetenible, avalado por ese inquebrantable compromiso con este pueblo, observando de frente las necesidades del común. En la última alocución transmitida en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro señalaba que el país se preparaba para elegir conjuntamente gobernadores y alcaldes en este mismo promisorio 2021, ante ello el proceso revolucionario en nuestro estado se encuentra preparado, con una inédita cohesión y unidad en torno al blindado liderazgo de Rafael lacava y su plantel de eficientes alcaldes, que han entendido que son extensión natural y política de una optima gestión de gobierno llevada con mucho esfuerzo en Carabobo. Ante la enfermiza conjura de los fallidos, surge y ahora con mayor fuerza la categórica consigna “Carabobo no se rinde”. Y esa es la verdad

