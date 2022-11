“Dios salve a la Reina”, el más importante tributo de Queen llega a Valencia y Caracas

Compartir

El show musical “Dios salve a la Reina”, el cual rinde tributo a la agrupación de rock Queen y a su recordado vocalista Freddie Mercury, se hará sentir en Venezuela.

Caracas se prepara para recibir el próximo 26 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y también el 25 de noviembre en Valencia este súper evento.

God Save The Queen (Dios salve a la Reina) llega a Venezuela luego de una extensa y exitosa gira por Europa y Latinoamérica en en la que sus integrantes recordarán la época dorada de Freddie Mercury interpretando los temas más icónicos de esta banda de rock que ha hecho historia desde hace décadas.

Dios salve a la Reina está bajo la producción de las grandes del espectáculo Total Show y Eventos Globales junto a Uevent.

“We Will Rock You”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions” forman parte de los temas que encabezan este repertorio, interpretado por Pablo Padín, quien le da vida Freddie Mercury, personificándolo con vestuario, joyas, estética y montaje escénico idéntico.

God Save The Queen (Dios salve a la Reina) es una banda originaria de Argentina, formada desde el año 1998.

Las entradas están disponibles en @maketicket.ve, taquillas del Teatro Teresa Carreño, y en el lobby del Hotel Eurobuilding.

Para mayor información sigue las cuentas @eventosglobalesve @totalshowve y @ueventgroup en Instagram.

