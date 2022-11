“Dios Salve a la Reina”, el mejor tributo según la revista Rolling Stone llega a Valencia

Compartir

“Dios Salve a la Reina” llega a Valencia el próximo 25 de noviembre en una única función bajo la producción de Veneventos.

El público carabobeño podrá disfrutar del mejor tributo a Queen, según la revista Rolling Stone.

Luego de conmover audiencias en Europa y América, uno de los show musical más visto en los últimos tiempos será presentado en el Hotel Hesperia World Trade Center, para honrar el exitoso legado de Queen.

El público presente podrá disfrutar y revivir emblemáticos temas del artista en lo que promete ser una experiencia única y real.

“We Will Rock You”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions” forman parte de los temas que encabeza el set list de este tributo.

Todos los detalles de “Dios Salve a la Reina” están disponibles en la cuenta oficial en Instagram de @veneventos del productor Félix Colmenares.

Las entradas están a la venta en las taquillas del hotel Hesperia y en www.kreatickets.com

Nota de prensa

No dejes de leer

Jay Rozz se consolida como compositor de grandes exponentes del género urbano