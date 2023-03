Diosdado Cabello: “Primero Justicia pidió que inhabilitemos a María Corina”

Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró la noche de este miércoles que el partido opositor Primero Justicia pidió activar una inhabilitación a María Corina Machado.

Así lo dio a conocer Cabello, durante el programa Con el mazo dando, número 423.

“Primer Justicia se reúne con nosotros, y esa es la propuesta que ellos llevan, María Corina es el problema de la oposición; ustedes verán que hacen con ella, no nos pongan a nosotros para tomar esa decisión”, dijo Cabello.

Así mismo, exigió a los líderes de la tolda amarilla que no lo agreguen a grupos de chat; “les pido por favor que me saquen de ese grupo, andan metiendo a uno en problemas que yo no me quiero meter, no hay necesidad de eso”.

Diosdado Cabello asegura que se reunió con Primero Justicia

En ese mismo espacio televiso Diosdado Cabello destacó que el papel de la mujer en el país; a propósito del Día Internacional de la Mujer.

“Este Pueblo es de gente que no se rinde, gracias a las mujeres que son las que hoy día están en vanguardia y las manos de la Revolución Bolivariana están en manos de la mujer venezolana”, recalcó.

Con información: ACN/800 Noticias

