Dip. José Gregorio Correa pide cesar enfrentamientos políticos en época decembrina

Aseguró que el humanismo es el centro de la atención al ciudadano ,» es por eso que todos los ciudadanos tenemos que entender que mientras este enfrentamiento siga adelante, no podemos construir una Venezuela para todos”.

Asimismo, manifestó su profunda preocupación “por el camino que van las cosas no es, cada día los ciudadanos tienen más necesidades».