La red social Discord sufre una caída debido a problemas con sus servidores

La caída de la red social Discord se volvió tendencia en la redes cuando sufre una falla; debido a problemas en sus servidores generaron dificultad a sus usuarios al momento de enviar y recibir mensajes de textos e imágenes.

Tal como podemos ver en la propia página de estado de los servicios de Discord; la plataforma está teniendo problemas hasta el punto de que a los usuarios; se les hace difícil comunicarse por mensajes de texto.

En principio, esto está afectando a todos los mensajes, tanto a través de servidores como en mensajes privados. Incluso, algunos usuarios también están teniendo problemas para conectarse a canales de voz de Discord.

Sin embargo, aparentemente, los usuarios que se hayan topado con este problema mientras estaban conectados a un canal de voz; no se han visto desconectados, por lo que el problema reside en la conexión inicial al canal de voz.

De acuerdo al portal geeknetic.es , apenas 20 minutos tras el inicio de la investigación de la avería, el equipo de Discord; parece haber descubierto el origen del problema y se están aplicando mitigaciones, acción que ha hecho que el servicio se estabilice.

De igual manera, es de esperar que aun tarden unos minutos más en confirmar que, en efecto, el servicio está funcionando como debe; pero por ahora es difícil saber si estas mitigaciones serán suficientes o si el servicio ya está totalmente funcional de nuevo.

Respecto a una caída que sufre Discord y ante la inspección inicial, parece ser así en la aplicación parecida a Whatsapp.

We are currently investigating a widespread API outage and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV pic.twitter.com/6tRWTf7QqM

— Discord (@discord) January 26, 2022