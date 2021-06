¡Disney confirma! Cruella tendrá segunda parte

Cerca de iniciar su producción está Doctor Strange 2: In the Multiverse of Darkness, pero antes de comenzar ya fueron adelantados grandes detalles que no puedes dejar de conocer.

Un sin fin de novedades trae la gran próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe destacar, que una de las novedades que más impacta de dicha cinta es que introducirá nuevos personajes al UCM.

Este es el caso de América Chávez, quien asume la identidad de Miss América, es decir, una versión femenina del Capitán América.

Esta nueva heroína será interpretada por Xochitl Gómez, una joven actriz originaria de México.

Detalles de Doctor Strange 2

Muchos fanáticos esperan con ansías este filme, pues en él se volverá a ver a Wanda.

La mutante asumirá gran importancia tras los hechos ocurridos en Wandavision.

El Darkhold, la existencia de dos grandes hechiceros y la apertura de nuevas realidades serán algunas de las características que involucran a Maximoff.

Otro de los grandes regresos que se presenciarán en la cinta es el de Sam Raimi; quien dirigirá el proyecto.

Cabe recordar, que el realizador fue el director de Spider-Man (2002) y llegó para reemplazar a Scott Derrickson.

El líder del set de filmación tuvo el desafío de reescribir “desde cero” dicho título; el cual ya había sido iniciado por su predecesor.

El guionista Michael Waldron, que estuvo a cargo de la redacción de la serie de Loki acompañará al director en este proyecto.

El escritor admitió que después de su trabajo con el producto de Disney+ se quedó con ganas de seguir en ‘La Casa de las Ideas’.

“Sabía que quería quedarme en la familia. Sentí que Loki estaba en un gran lugar y estaba ansioso por ver cuál sería el próximo reto”, reconoció.

Con todas estas cosas sobre la mesa, The Multiverse of Madness lanzó un nuevo arte conceptual oficial desde el estudio; en este se evidencian los nuevos aspectos de la Bruja Escarlata, el Hechicero Supremo y Miss América.

Es importante resaltar, que el icónico personaje de la primera entrega; Wong, también aparece en el bosquejo.

ACN/ Cinemascomics

No dejes de leer: Julián Gil afirma que Marjorie de Sousa padece un trastorno mental

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN