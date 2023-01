¡Terror en aeropuerto de Culiacán! Disparan contra avión de Aeroméxico (+Vídeo)

Un avión de la aerolínea Aeroméxico recibió un disparo de arma de fuego, en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, este jueves 5 de enero; esto en medio de las acciones violentas desatadas en esa región tras la detención de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Mediante un comunicado, Aeroméxico informó que el fuselaje del avión del vuelo 165 recibió un impacto de bala.

Vale mencionar que la aeronave ya estaba lista para operar el vuelo AM165 en la ruta Culiacán-Ciudad de México. No obstante, tuvo que ser cancelado por razones de seguridad.

De acuerdo con la línea aérea, el avión nunca inició su carrera de despegue; aunque en videos difundidos en redes se puede observar en movimiento.

Así mismo, la aerolínea precisó que, tras el incidente, se activó el protocolo de emergencia y que afortunadamente; todos los clientes y colaboradores se encuentran a salvo.

En otro acto de prevención, la empresa canceló todos sus vuelos salientes y entrantes a Sinaloa.

BREAKING: Passengers onboard an Aeromexico flight duck for cover after it was shot at in Culiacan, Mexico. At least one bullet hit the fuselage in the moments after El Chapo's son was captured. pic.twitter.com/HYPYDF58xX

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 5, 2023