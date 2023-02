Disquera Swag Records detrás del nuevo lanzamiento de Noreh «Chiste»

Compartir

Swag Records inicia el año por todo lo alto con el lanzamiento del más reciente sencillo promocional del cantautor Noreh.

“Chiste”, tema en colaboración con la disquera, ya se encuentra en los principales playlists de las plataformas digitales.

Específicamente en New Music Friday Latin, El Ritmo, New Music Friday Latinoamérica y New Music Friday Andes.

“Posicionar a los artistas con los que trabajamos en las principales listas de reproducción de Spotify permite que tengan una visibilidad increíble, alcanzando así nuevas audiencias y aumentando la participación de sus seguidores».

«Esto es clave para nosotros pues se demuestra que el talento de los artistas venezolanos está a nivel internacional”, comenta Julio Gali, gerente general del label.

Este nuevo promocional de Noreh, que se estrenó el pasado viernes 27 de enero, se perfila como una de las mejores canciones para el sello y el artista.

Disquera Swag Records detrás del nuevo lanzamiento de Noreh

“Este lanzamiento, que ya ha tenido un éxito rotundo desde el primer día, es una oportunidad para nosotros de expandir aún más nuestro público, y también nos ayuda a construir la imagen de nuestra marca”, agrega Gali.

Esto, sin duda, confirma que Swag Records sigue creciendo como la espuma apostando al crecimiento de cada uno de sus artistas.

“Para nosotros es importante hacer historia en la música venezolana, porque esto nos permitirá posicionarnos como un referente de la industria internacional y ser líderes innovadores, teniendo un impacto directo en la evolución musical del país».

«Esto no solo nos permitirá que Swag Records atraiga nuevos talentos, sino que contribuirá a la economía nacional, expandiendo nuestra cultura al resto del mundo”, consideró Julio.

Para conocer más detalles, pueden seguir las redes sociales de los artistas y de la disquera @swagrecordsus.

Nota de prensa

No dejes de leer

Emilio Lovera convertirá a El Hatillo en una fiesta de humor

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN