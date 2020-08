Distanciamiento político entre MCM y Guaidó

Enfrentar la distracción aunque se disfrace de unidad

Detalles sobre la reunión que sostuvo con el presidente interino Juan Guaidó; exponiendo que no hubo acuerdo entre las partes; ofreció María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela a todos los venezolanos; la tarde del sábado 29 de agosto.

A Juan Guaidó le restan 120 días para hacer lo que no ha logrado en 17 meses; aseguró la lideresa y cuestionó el hecho de proponer un Gobierno de Emergencia Nacional.

“No has podido o no has querido cumplir”

«Juan, tú eres el Gobierno De Emergencia Nacional o; por lo menos, has debido serlo» dijo en una carta la dirigente, quien además expuso se han perdido oportunidades; y recordó que el país colocó en manos del también jefe del Parlamento una tarea que no ha «podido» o «querido» cumplir.

Algunos errores que a su juicio ha cometido Guaidó en su administración; enumeró la ex diputada en la misiva; entre ellos el fracaso del ingreso de la ayuda humanitaria el 23 de febrero de 2019; y la denominada «Operación Libertad» que contó con la participación de miembros del oficialismo en aras de conformar un «gobierno compartido, según aseguró.

Manifestó que su posición es enfrentar cada maniobra de distracción que se presente en la nación aunque estas «se disfracen de unidad», señaló en ese sentido.

Objetivos definido para construir la unidad

La unidad es un concepto sumamente valioso, sentenció la líder; que no debe ser usado en maniobras políticas. Agregar que esta se construye alrededor de objetivos definidos.

Dijo que cuando se le propuso en encuentro, tuvo expectativas de que escucharía una propuesta distinta, y es que considera innecesaria la realización de una consulta popular cuando ya se realizó una el 16 de julio de 2017, por lo que pide que lo que los venezolanos solicitaron en esa oportunidad, se cumpla.

«Sería un engaño pretender volver a consultar lo ya consultado para colar la prolongación de tu condición de presidente interino de manera indefinida. Ni es sano, ni es ético y no lo acompañaríamos» acotó.

A su juicio, los venezolanos saben que los «destruye un régimen criminal» y por tal motivo no hay más nada que deba ser consultado.

Un liderazgo confiable

Reiteró que la mejor forma de encontrar una salida a la problemática que vive el país es a través de una ruta que exija escalar y coordinar fuerzas internas y externas como una «estrategia sólida» y que cuente con un «liderazgo confiable».

A juicio de Machado, actualmente existen «enturbiamiento» del ambiente y la confianza en la oposición por la presencia de grupos o individualidades que han hecho mucho dinero de la mano del oficialismo.

«Mientras no cortes las amarras y los vínculos con los corruptos que se infiltraron, no podrás volver a intentar asumir el mando que se otorgó en los cuatro meses que te quedan» continuó diciendo.

La reunión se produjo luego de que Guaidó convocara a una consulta con los principales líderes y organizaciones políticas para escuchar e incorporar sus visiones con el objetivo de «enfrentar el fraude y salvar a Venezuela».

Machado ha reiterado en varias oportunidades su propuesta de conformar una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela, esta tendría como objetivos: control del territorio, seguridad y desarme, asistencia humanitaria primaria, reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos, restauración de la ley y el orden; promoción del Estado de Derecho y reinstitucionalización democrática del país.

ACN/mcm

