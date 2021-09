Distribuyen 30 mil litros de agua potable en González Plaza

Compartir





















El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que dio positivo al COVID-19.

Este viernes a través de un video en las redes sociales Lacava anunció que tiene covid-19 por cuarta vez.

«Hola a todos, todavía no me he podido reponer de este … Covid que me volvió a dar, pero pronto estaré con ustedes (…) cuarta vez ya» dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram (@rafaellacava10).

«De repente como que me tengo que cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con el, por eso es que no será tarea difícil no poder abrazarme con el. De eso vivo y de ese abrazo me alimento el alma. Los quiero mucho a todos y pronto estaré en la calle nuevamente que es a donde pertenezco» Es el texto que acompaña el video que publicó el mandatario regional.

Covid-19 en Venezuela

Este jueves cuarto día de la semana radical flexible Venezuela se acerca a los 360 mil casos; la Comisión del Gobierno que lleva la oficialidad de la pandemia en el país.

«Cumplimos con el deber de informar que en las últimas 24 horas se detectaron 1.171 nuevos contagios en Venezuela; todos los casos por transmisión comunitaria» colgó en su cuenta de Twitter la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Además, horas antes, el presidente Nicolás Maduro, anunció la flexibilización del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. También anunció las clases presenciales desde la tercera semana de octubre de este año en la nación, menos en la llamada Gran Caracas, donde se viene registrando un repunte de infecciones, sobre todo de la variante Delta.

