Divinísimas se adueña de la televisión venezolana

Andy Summers legendario guitarrista de “The Police” junto a Joao Barone, baterista de Paralamas do Sucesso y el bajista, cantante y compositor Rodrigo Santos de Barao Vermelho, forman “Call The Police”, la banda que llega al Hotel Hesperia World Trade Center de Valencia el próximo 12 de marzo, bajo la producción de Veneventos.

La única presentación en la ciudad promete un viaje musical por la extensa carrera de uno de los mejores grupos de rock de la historia. Un show imperdible para los fanáticos del trío Ingles que pueden adquirir ya sus entradas en el portal www.kreatickets.com

Andy Summers, el guitarrista de The Police con su show Call The Police interpreta el repertorio clásico de su banda madre (“Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely”, entre muchas otras), pero también rarezas y temas poco habituales como “Tea in the Sahara” o “Hole in my life”.

Call the Police llega a Valencia

El árbol de la música popular da para todo. Están las bandas estables, los proyectos paralelos, las carreras solistas, las giras de despedida (algunas con boomerang), los tributos y también los auto tributos. Estos últimos son un fenómeno en alza y ejemplos hay varios: Nick Mason acaba de comenzar una gira en la que repasa los primeros álbumes de Pink Floyd con una banda de acompañamiento que lleva el nombre de Saucerful of Secrets. La idea del legendario baterista ha despertado genuino entusiasmo y buena crítica.

Otras leyendas, Marky y Richie Ramone, ya son habituales en la cartelera de conciertos en Latinoamérica y siempre llenan, mientras que Carl Palmer, baterista de ELP, se presenta como otro exponente de grandes conjuntos que ahora se auto tributan.

El paso de Summers se sumará al particular historial de The Police en Latinoamérica, y si bien Sting suele incluir los hits de su antigua agrupación en sus escalas, lo de Summers no es para nada común. Y un concierto de puros éxitos de la agrupación británica también es toda una rareza.

Lo de “Call The Police” fue algo más bien fortuito y tiene que ver con la época en la que Summers giró con John Etheridge. En uno de sus viajes a Brasil conoció al productor con el que armó la idea de su propio tributo a The Police. Años después se sumaron los músicos brasileños Rodrigo Santos, bajista de Barao Vermelho y Joao Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso.

De Barone fue la idea del nombre “Call The Police”. La banda se formó recién en 2017 y esta será la tercera vez que salen de gira por Latinoamérica donde han llenado todos los recintos.

