Novak Djokovic debuta en Roland Garros con aplastante victoria

Novak Djokovic aplastó a Mikael Ymer en su debut este martes en el Abierto de Francia con una contundente victoria por 6-0, 6-2 y 6-3; en el inicio de la campaña en busca de su corona 18 en torneos del Grand Slam.

Poco más de tres semanas después de su descalificación en el Abierto de Estados Unidos, el serbio no tuvo inconvenientes para superar a su rival sueco y ante un puñado de espectadores cerró el primer set en 20 minutos.

Las cosas no cambiaron demasiado en los otros parciales, en los que el sueco pudo sumar algunos juegos por ciertos errores del número uno del mundo.

En busca de su decimoctavo ‘grande’ de su palmarés, el tenista de Belgrado, número uno del mundo que acaba de ganar el Masters 1.000 de Roma; el único disputado esta temporada sobre tierra batida, prolongó su buena racha.

Solo ha perdido un partido esta temporada -por descalificación en Nueva York- y demostró que está en buenas condiciones de triunfar en el grande que menos veces ha ganado.

El próximo rival de Djokovic en Roland Garros será el lituano Ricardas Berankis, 66 de mundo; verdugo del boliviano Hugo Dellien por 6-1, 6-4 y 6-4.

En otro de los partidos de primera ronda, el chileno Christian Garín superó al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-4, 4-6, 6-1 y 6-4; también avanzaron el sudafricano Kevin Anderson y el estadounidense Sam Querrey.

Pliskova se recupera y pasa

La tenista checa Karolina Pliskova, segunda preclasificada, se recuperó de un pésimo primer set para superar a la egipcia Mayar Sherif por 6-7 (7-9), 6-2 y 6-4; en la primera ronda parisina.

Pliskova cometió 27 errores no forzados y seis dobles faltas en el set inicial. “Mejor no hablemos de mi nivel. Tengo mucho por mejorar, pero las cosas son como son y estoy en la segunda ronda, que es lo importante”; sostuvo la ex número uno del mundo.

En la próxima ronda, la checa se medirá con la campeona del 2017, Jelena Ostapenko.

Por su parte, la local Kristina Mladenovic desperdició una ventaja de 5-1 en el set inicial y terminó cayendo ante la alemana Laura Siegemund por 7-5 y 6-3.

En otro de los partidos de primera ronda, la estadounidense Sofia Kenin venció a la rusa Liudmila Samsonova por 6-4, 3-6 y 6-3.

