«No hay casos especiales…» Australia revoca visa a Djokovic

Compartir

Jackson Stephens ganó «Pitcher de Año», premio que lleva el nombre de José «Carrao» Bracho y no tuvo rivales para alzarse con el galardón en la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El diestro de Cardenales de Lara estuvo a un ponche y una victoria de alcanzar la «Triple Corona» del pitcheo, que se dice fácil, en una campaña donde los abridores no fueron precisamente por grandes protagonistas, al punto que el segundo puesto en la votación fue para el magallanero Bruce Rondón, quien ya se alzó con el Relevista del Año.

El norteamericano, de 27 años de edad, apareció en todas las papeletas de los 50 periodistas que eligen a Los Grandes de la LVBP; 47 de ellas en el primer lugar, para unirse a la lista de ganadores de los premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, que cuentan con el aval de la LVBP.

Jackson Stephens ganó «Pitcher de Año»

Stephens tuvo dos votos al segundo puesto y uno al tercero para totalizar 242 unidades; sacando una enorme ventaja sobre Bruce Rondón, y el ganador del “Carrao” Bracho de la campaña pasada, Erick Leal, también del Magallanes.

Su puntuación estuvo más que justificada, luego de poseer la mejor efectividad del circuito, con 1.82; muy por debajo del 3.40 de su más cercano seguidor, Yoimer Camacho.

Además, el derecho terminó con seis victorias, a una de los colíderes Robert Zárate (Navegantes del Magallanes) y Ronald Belisario (Tigres de Aragua); y con 44 abanicados en 49.1 innings solo fue superado por los 45 que tuvo Elih Villanueva (Tigres de Aragua) en 1.1 entradas más de actuación.

El derecho tuvo 14 presentaciones, nueve de ellas como abridor, y se anexó un hold en una de sus cinco salidas desde el bullpen.

Regresó tras año y medio sin acción

“Estoy honrado de ganar este premio”; señaló Stephens. “Después de ser una persona que no jugó beisbol por año y medio, me pidieron ir a jugar en México este verano y eso me llevó a que Lara me llamara para jugar en el invierno”; agregó.

“Había escuchado cosas buenas sobre la liga en Venezuela y cosas grandiosas sobre Cardenales, así que estoy feliz de ganar este premio para mi equipo”, manifestó.

“Quisiera agradecer a mis coaches y al staff de trainers por asegurarse de que podía estar en mi mejor condición al salir al terreno, y por último quisiera agradecer también a mis compañeros de equipo por confiar en mí y por darme la bienvenida a la familia de Cardenales”, cerró.

A saber

El nativo de Oxford se convirtió en el noveno lanzador de Cardenales en obtener esta distinción, uniéndose a Oswald Peraza (1987-1988); Antonio Castillo (1992-1993); Beiker Graterol (1997-1998); Mike Romano (1998-1999); Edwin Hurtado (2000-2001 y 2003- 2004); Jeff Farnsworth (2001-2002); Raúl Rivero (2015-2016 y 2016-2017) y Jorge Martínez (2018-2019).

Lara acumula 11 premios al mejor serpentinero de la liga, más que cualquier otro club en la historia de la pelota venezolana.

Mañana jueves 6 de enero se conocerá al ganador del Premio Novato del Año, que tiene a otros dos jugadores de Cardenales de Lara compitiendo: Pedro Castellanos y Jermaine Palacios, además del cerrador de Caribes de Anzoátegui, Andrés Sotillet.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Djokovic retenido en frontera australiana y protestan por exención

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN