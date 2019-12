Doc Rivers de los Clippers se burló de los comentarios de LeBron James

El entrenador de los Clippers de Los Angeles, Doc Rivers, discrepó con los comentarios de LeBron James sobre el manejo de la carga después de que la estrella de los Lakers de Los Ángeles dijo que planeaba jugar cada juego porque no sabe cuántos le quedan.

Rivers y los Clippers tienen un plan para asegurarse de que Kawhi Leonard se mantenga saludable durante la temporada, incluyendo los playoffs, se burló de los comentarios de LeBron James.

«Es nuestra filosofía», declaró este martes, según USA Today. «No sé cual es la suya.

“Me gusta lo que estamos haciendo, y creo que es lo más inteligente. ¿Quién sabe? Ya veremos al final», expresó Rivers.

LeBron James, quien está jugando en uno de los niveles más altos de su carrera, descartó cualquier idea de usar la gestión de carga esta temporada para descansar después del partido del domingo por la noche contra los Atlanta Hawks.

«¿Por qué no jugaría si estoy sano?», Preguntó James retóricamente. «No tiene ningún sentido para mí, personalmente. Quiero decir, no sé cuántos juegos me quedan en mi carrera. No sé cuántos niños pueden aparecer en un juego para verme jugar».

