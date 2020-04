Doce viajeros fueron recibidos en la Villa Olímpica de Carabobo

View this post on Instagram

ya llegaron las primeras personas a la Villa Olimpica en donde estamos recibiendo a los compatriotas q vuelven a sus hogares. Estamos siendo muy estrictos e inflexibles con los protocolos sanitarios. Quiero no solo agradecer sino reconocer el enorme esfuerzo de todo el personal de Insalud ahí destacado así como el de todas las personas civiles y militares que ahí prestan sus servicios. Es un equipo de héroes y heroínas anónimas que nos protegen y resguardan a todos. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo 🦇🦇🦇