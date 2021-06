Doctor venezolano Guillermo Borjas fue el único ponente americano en el congreso de BARIAlink

El reconocido doctor venezolano Guillermo Borjas, considerado una eminencia en cirugía bariátrica en el país, se destacó como el único ponente del continente americano presente en el prestigioso congreso del quinto aniversario de BARIAlink, realizado el sábado 5 de junio del 2021 en la ciudad de Brujas, Bélgica.

Borjas, fue seleccionado de entre cientos de ponencias de esta plataforma y representó a Venezuela y a América entera en “lo mejor de BARIAlink” con su exposición “Revisional surgery for intractable GERD: patient with Re-Sleeve plus LINX device”.







«Participar ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera como cirujano bariátrico, tuve el honor de presentar un caso clínico complejo realizado en Caracas- Venezuela en la red más importante del mundo de discusión de casos complejos Barialink; a pesar de las vicisitudes de nuestro país Venezuela, aún podemos hacer cosas grandes e importantes. Orgulloso de ser venezolano y de representar mi país», expresó el doctor.

Asimismo, el especialista manifestó que en el evento expuso sus conocimientos al lado de los mejores expertos de cirugía bariátrica del mundo, médicos de países como España, Francia, Bélgica y Arabia Saudita.

Por su parte, el congreso estuvo avalado por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO) y otras organizaciones de la Unión Europea que certifican el importante trabajo que discuten estos especialistas, en el mismo se discutieron casos de revisión y casos complejos en cirugía bariátrica, por ello fue tan importante la participación del doctor venezolano.

El doctor Borjas, considerado como uno de los mejores especialistas en cirugía bariátrica de Venezuela, es el único profesional de esta área que estandarizó la técnica de realizar la manga gástrica por puerto único con más de 400 casos; lo que le convierte en una referencia nacional e internacional.

Es importante destacar que BARIAlink es una interconexión entre expertos de cirugía bariátrica alrededor del mundo. Fue creada en el 2016 por el Dr. Bruno Dillemans y recoge a los mejores especialistas de este campo con el objetivo de compartir y discutir a un nivel altamente profesional los desafíos que enfrentan los cirujanos en casos complejos, procedimientos quirúrgicos innovadores y nuevos enfoques de la cirugía bariátrica, con el fin de elevar el nivel de excelencia quirúrgica en este campo.

Borjas también es reconocido por haber operado a personalidades como Neguito Borjas, Daniela Alvarado, Vanessa Senior, Wilson Alvarez, Yei Love, Carlos Rodríguez Rafucho, entre otros.

ACN/ Nota de Prensa

