Detienen a doctora en Zaraza por negarse a firmar acta de defunción

El pasado domingo 8 de junio, una doctora es detenida en Zaraza ; específicamente en el Hospital William Lara; por negarse a cambiar un acta médico-legal.

Edumar Pérez, médico residente en dicho recinto hospitalario; recibe presuntamente un paciente sin signos vitales, producto de cuatro impactos de balas.

Según una colega de Peréz, quien quiso mantener su identidad en el anonimato, los funcionarios policiales de forma arbitraria e ilegal; le ordenan a Edumar que plasmara en el acta médico-legal; que el referido occiso había fallecido posterior a una intervención médica y no que había ingresado sin signos vitales.

Ante la negativa de la médico zaraceña; los uniformados inmediatamente la detienen de forma arbitraria y sin orden judicial; violentando sus derechos ciudadanos.

La compañera de Pérez, aclara que si los funcionarios hubiesen estado inconformes con el trabajo de la profesional de la medicina, «lo correcto era denunciar e ir a un juicio, en el que se determinaría si el médico hizo lo correcto o no, pero no llevársela presa así como así».

Indica que lamentablemente en la institución el gremio no tiene ninguna protección al momento de ejercer su trabajo. «En el hospital no hay resguardo para el médico de guardia; no hay nadie quien defienda a nadie, ni comunicación con los directivos, todo oscuro en un aislamiento total»; recalcó.

Asimismo, destaca que es hora de que los profesionales de la salud «pongan mano dura» y exijan sus derechos.

Por su parte, el doctor Rolando Garanton en nombre del gremio médico zaraceño repudió; la actuación abusiva de los cuerpos policiales al violentar el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que establece la libertad personal.

Igualmente le formuló un llamado público al fiscal Tarek Williams Saab; al gobernador José Vázquez y a la alcaldesa Jumarly Fonseca para una mayor supervisión a los funcionarios policiales.

Doctora es detenida en Zaraza, ante es caso la Organización No Gubernamental Médicos Unidos Venezuela; denunció que no es la primera vez que sucede; pues durante la presente semana se han presentado dos situaciones en Lara y Guarico; en donde uniformados llegan con personas sin signos vitales y ante la negativa de los médicos de guardia; de darle ingreso a un fallecido a la sala de emergencia; se llevan detenidos a los galenos.

Según expone la ONG lo ocurrido en los hospitales de Barquisimeto y de Zaraza; al parecer obedece a un patrón relacionado a ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios policiales; quienes trasladan a personas sin signos vitales para justificar lugar de fallecimiento.

