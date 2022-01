Doctora venezolana Keyli Franco, lanzó en México su libro “Miedo a envejecer”

Compartir

La autora, famosa en redes sociales por su aporte en la salud y bienestar, en su libro responde a las interrogantes que surgen a propósito del irremediable paso del tiempo, al que se debe enfrentar con actitud, inteligencia emocional y aceptación.

La doctora venezolana Keyli Franco, especializada en medicina deportiva, presentó en México, país donde reside, su segundo libro “Miedo a envejecer”, una obra esencial para todo aquel que desee conocer los secretos del rejuvenecimiento y la longevidad.

La autora de este libro, quien cabe resaltar, ha obtenido gran éxito fuera de Venezuela por su valioso aporte en torno a cómo obtener una vida más saludable, con este libro busca motivar de manera práctica a todas aquellas personas que desean lograr el equilibrio perfecto de cuerpo y mente sanos.

“Escribí este libro en México en un sitio tranquilo como lo es Puerto Vallarta, para poder conectarme con lo que realmente quería expresar. No es solamente para las personas de 40, de 50 o 60 años, no, es que muchas veces las mujeres de 20 años, tienen a sus hijos y ya creen que se están envejeciendo y no”; expresó Franco de manera contundente, a la vez que indicó que trabaja a nivel internacional, ya que ha ayudado a personas de todas partes del mundo.

Aseguró, además, que “este libro nos ayudará a rejuvenecer tanto el espíritu como el cuerpo y el alma. Es que no solamente es el físico, las arrugas al paso del tiempo, tienen que salir, pero si tenemos un espíritu joven, tú vas a tener una longevidad”.

En este orden recomendó a las mujeres a cuidarse, salir a caminar, comer saludable, tomar mucha agua y usar protector solar, pero principalmente a hacer las cosas por y para ellas mismas, que se amen y fomenten el amor propio.

“Muchas personas, de repente por estress de lo vivido y angustia, nos preocupamos solo por eso y olvidamos la salud mental, el respirar, el yo me quiero, el amor propio. Yo creo que eso es lo que está fallando ahorita con tantas preocupaciones, y es que a veces no nos dedicamos a nosotros ni un minuto para hacer respiraciones profundas, y esa es una de las tantas cosas que necesitamos para vivir más saludables y lograr una longevidad”, concluyó.

