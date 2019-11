Dolarización del mercado demuestra políticas erradas de Maduro

Reconocimiento de políticas económicas erradas

Ricardo Cussano, presidente de Fedecámaras destacó que; la idea de una dolarización, asomada por Nicolás Maduro; es un reconocimiento a que las políticas económicas; implementadas actualmente son erradas. El mercado se dolarizó de forma anárquica, señaló

El presidente de la Fedecámaras Ricardo Cusanno afirmó que la dolarización en Venezuela; se dio de forma anárquica lo que ha generado afectaciones; a las capacidades del sistema financiero.

Cotización del dólar paralelo abrió la semana en alza

Explicó Cussano que «al principio decían que era totalmente casi delincuencial. Al final terminaron aceptando que el mercado buscaba viabilidad. Que las políticas públicas macro económicas debilitaban el Bolívar; además del hostigamiento a la producción privada que hacían compleja la estabilidad».

«El petro no es tranzable, no tiene credibilidad, no tiene forma física», refirió.

Durante una entrevista a Unión Radio, rechazó la implementación del Petro; como unidad de cuenta para la contabilidad de todas las empresas.

