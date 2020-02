Dolor en las piernas señal de inminente ataque cardiaco

Especialistas alemanes advierten que los problemas cardíacos; y el alto riesgo de un ataque al corazón pueden ser detectados con anticipación; si percibimos dolor en las piernas. Esta es la señal que tu cuerpo emite antes de sufrir un ataque cardíaco

Todos sabemos que los síntomas de un ataque cardíaco; pueden manifestarse en dolores en la región del pecho y este puede propagarse a los brazos, cuello, mandíbula y hasta la espalda. Sin embargo, los especialistas en cardiología de la Fundación Alemana del Corazón; han advertido que es posible prevenir los ataques cardíacos con tan solo detectar un particular dolor en las piernas.

Frutas en recipientes en forma de corazón – © FOTO : PIXABAY/SILVIARITA

Con este método, tu corazón se mantendrá sano

Si al caminar sientes dolor en las pantorrillas y este desaparece rápidamente cuando paras o si hay dolor en los dedos de los pies al acostarse o levantarse, se puede tratar de un signo de arteriosclerosis en las piernas. Cuando se sufre de arterioesclerosis, por lo general, se registra una clara calcificación de las arterias coronarias que afectan directamente al corazón.

Por lo tanto, si se presentan estos tipos de dolor en las piernas es una señal para examinarse el corazón, según indican los especialistas, quienes alertan que un 75% de los ataques cardíacos se registra en personas que padecen de arteriosclerosis en la pierna.

Los ataques cardíacos pueden traer consigo consecuencias irreversibles o fatales, por eso los especialistas recomiendan hacer un control regular de colesterol en la sangre y acudir a su médico si presenta alguno de los síntomas mencionados.

ACN/Sputnik Mundo/© Foto : Pixabay/PublicDomainPictures

No deje de leer: Por el día mundial del Corazón invitan a jornada de salud en Valencia(Opens in a new browser tab)