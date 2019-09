Dorian repotenciado hace estragos en las Bahamas

El huracán Dorian se fortalece a categoría 5 y azota las Bahamas. Relámpagos indican que se intensifica y podría ser el cuarto huracán de categoría 5; que impacta EE.UU. en los últimos dos años. Evacuaciones obligatorias y más de 600 vuelos suspendidos.

El huracán Dorian tocó tierra en las Bahamas este domingo; como una poderosa tormenta de categoría 5. El huracán, que tiene vientos de 185 mph (cerca de 300 km/h); se arrastra lentamente hacia el noroeste. Es probable que en las próximas 24 horas haya fluctuaciones en la intensidad, pero el pronóstico anticipa que mantendrá su fuerza. Evidentemente, Dorian ya hizo historia a su paso devastador.

Categorías de los huracanes

Trump se ha comprometido a proporcionar asistencia federal a funcionarios estatales y locales; para lidiar con el huracán Dorian. No es la primera vez que Trump dice que nunca ha oído hablar de una categoría 5

Categoría 1 : Vientos de 74 a 95 millas por hora o de 119 a 153 km/h (daño menor)

Categoría 2 : Vientos de 96 a 110 millas por hora o de 154 a 177 a km/h (Daño extenso – Puede arrancar árboles y romper ventanas)

Categoría 3 : Vientos de 111 a 129 millas por hora o de 178 a 208 km/h (devastador: puede romper ventanas y puertas)

Categoría 4 : Vientos de 130 a 156 millas por hora o de 209 a 251 km/h (Daño catastrófico – Puede arrancar techos)

Categoría 5 : Vientos de 157 millas por hora o más (lo peor y puede nivelar casas y destruir edificios)

Reportan primera muerte porDorian; un niño de 8 años se ahoga en Bahamas

La muerte de un niño de 8 años, la primera fatalidad relacionada con el huracán Dorian, fue reportada por los medios de noticias de Bahamas Eyewitness News y Bahamas Press.

La abuela del niño, Ingrid McIntosh, le dijo a Eyewitness News en las Bahamas que su nieto murió en la isla Abaco.

McIntosh le dijo a Eyewitness News que su hija de 31 años le dijo que encontró el cuerpo de su hijo, quien creía que se había ahogado en las crecientes aguas. McIntosh dijo que su nieta también está desaparecida.

“Todo lo que puedo decir es que mi hija llamó desde Abaco y dijo que su hijo, mi nieto, está muerto. Eso es. No sé lo que realmente pasó. Creo que ella dijo que se había ahogado”, dijo McIntosh.

McIntosh agregó que no ha podido contactar a su hija desde entonces debido a que las comunicaciones no funcionan.

“¿Cómo se supone que debo sentirme? Acabo de ver a mi nieto hace unos dos días. Él me dijo que me quería. Iba de vuelta a Abaco, se dio la vuelta y dijo: “Abuela, te quiero”, dijo McIntosh, angustiada, a Eyewitness News.

McIntosh le dijo a Eyewitness News que su hija llevó el cuerpo del nieto a la clínica después de encontrarlo.

La televisión estatal de Bahamas, ZNS, aún no ha informado de la muerte.

Dorian repotenciado hace estragos en Bahamas

CNN se ha comunicado con las autoridades de las Bahamas que aún no han confirmado estos informes. 5:00 AM ET. La isla de Gran Bahama es “azotada sin cesar” por Dorian

El huracán Dorian se detuvo virtualmente sobre la isla de Gran Bahama en las primeras horas del lunes por la mañana, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advertía sobre una potencial “destrucción extrema”.

Hogar de aproximadamente 50.000 personas, la isla Gran Bahama está siendo “azotada sin cesar con vientos destructivos de fuerza de huracán”, según la última actualización del NHC este lunes.

Los vientos máximos sostenidos han disminuido ligeramente a 165 millas por hora (270 kilómetros por hora), cayendo 20 mph desde su pico de 185 mph el domingo por la noche. Pero la fuerza del huracán es aún más peligrosa combinada con la lentitud con la que se mueve: solo viaja a 1 mph (1,6 kilómetros por hora).

En lugar de avanzar, el huracán y sus vientos destructivos se ciernen sobre la región durante horas. El NHC advirtió que el huracán continuará azotando Gran Bahama durante la mayor parte del lunes. 4:30 AM ET

Dorian podría ser el cuarto huracán de categoría 5 que impacta EE.UU. en los últimos dos años. El huracán Dorian avanza lentamente hacia la costa este de Florida y podría ser el más reciente de varios huracanes de categoría 5 en poner en peligro partes de Estados Unidos en los últimos años. Mira la lista. 3:40 AM ET

Esta es la ruta proyectada del huracán Dorian para esta semana

El huracán Dorian está azotando actualmente las Bahamas como un poderoso huracán de categoría 5. Aunque su ruta proyectada puede seguir cambiando, este es el pronóstico actual. 2:49 AM ET

Los poderosos vientos de Dorian disminuyen ligeramente sobre las Bahamas

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), los vientos máximos sostenidos de Dorian han disminuido ligeramente, de 185 millas por hora el domingo por la noche a 175 mph (280 kilómetros por hora).

La tormenta aún azota el norte de Bahamas, donde los residentes han soportado una noche de vientos y fuertes lluvias. Dorian se mueve muy lentamente hacia el oeste y se espera que avance de oeste a noroeste el lunes, antes de girar gradualmente hacia el norte.

Esto significa que probablemente continuará golpeando la Isla Gran Bahama durante gran parte del lunes y por la noche, y se acercará a la costa este de Florida entre el lunes y el miércoles por la noche.

Las tormentas y la marea alta harán que el agua se mueva tierra adentro e inunde áreas normalmente secas de las Islas Abaco, dijo el NHC. Sin embargo, los niveles de agua deberían comenzar a disminuir lentamente en las islas el martes, agregó. 1:27 AM ET

“Daño catastrófico” tras el paso del huracán Dorian en Bahamas

Hay “daños catastróficos” después de que el huracán Dorian arrasara varias islas en las Bahamas, dijo el departamento de bomberos voluntarios de Hope Town en un comunicado publicado en Facebook.

B.Hall, un portavoz de los voluntarios, dijo que se reportaron daños en Elbow Cay, Man-o-War, Marsh Harbour y sus alrededores. Los edificios habían sido destruidos y quedaron parcialmente sumergidos.

El departamento de bomberos voluntarios dice que aún no han recibido informes de las secuelas en Guana Cay, en el norte de Bahamas. 11:25 PM ET

Dorian toca tierra en la isla Gran Bahama

Dorian sigue golpeando las islas Abacos y Gran Bahama, según el último aviso público del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que las marejadas ciclónicas eleven los niveles de agua hasta 18 a 23 pies (5 a 7 metros) por encima de lo normal, produciendo olas “grandes y destructivas” a lo largo de la costa de ambas islas.

Se pronostica que el huracán azotará la región durante la noche y durante gran parte del lunes. Ahora se espera que llegue a la costa este de Florida entre el lunes y el martes por la noche.

Los residentes en las Bahamas no deben aventurarse en el ojo del huracán, el centro más tranquilo del ciclón, dijo el NHC, porque a medida que avanza el ojo, los vientos aumentarán repentinamente a niveles peligrosos.

La velocidad del viento de Dorian ha disminuido ligeramente de 185 millas por hora a 180 mph (285 kilómetros por hora), pero sigue siendo un huracán de categoría 5.

“Se pronostica un debilitamiento lento, pero las fluctuaciones en la intensidad podrían ocurrir un par de días. De todos modos, se espera que Dorian siga siendo un poderoso huracán durante los próximos días”, decía el aviso.

A las 11 p.m. ET, el centro de la tormenta se encontraba a 55 millas (90 km) al este de Freeport en Grand Bahama y a 135 millas al este de West Palm Beach, Florida. Dorian se mueve hacia el oeste a solo 6 mph (9 kilómetros por hora). 9:19 PM ET

Está tranquilo dentro del ojo de Dorian, pero no debes salir, advierte el Centro Nacional de Huracanes

El Centro Nacional de Huracanes está instando a las personas en las Bahamas a permanecer adentro mientras el ojo, la parte más tranquila de la tormenta, pasa.

“Esta es una situación que amenaza la vida”, dijo el centro en una actualización a las 9 p.m. ET. “No abandone su refugio cuando pase el ojo, ya que los vientos aumentarán rápidamente al otro lado del ojo”.

Algunos antecedentes: el ojo es el centro de la tormenta. Es la parte más tranquila de la tormenta, y si estás en ella, incluso puedes ver el cielo azul durante el día y las estrellas por la noche.

Sin embargo, la pared del ojo, que rodea el ojo, es la parte más peligrosa de la tormenta. Esta es la única área donde encontrará los vientos que son la “fuerza” del huracán, o vientos máximos.

ACN/CNN/diarios