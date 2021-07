Dos supuestos miembros de bandas de la Cota 905 fueron ultimados

Up Next

Sobre ello, sentenció que “uno de ellos no es delincuente, es un muchacho sano”. Al tiempo, se conoció de manera extraoficial; que uno de los dados de baja sería alias “El Silencioso”, pero aún no se ha sido confirmada la información.

En éste sentido, aprovechó para comentar, que «de la Cota 905 hay demasiado inocente muerto, se meten a las casas; nos desvalijan las casas, la puerta me la volvieron nada».

Respecto a éste hecho a plena luz del día, la mujer niega «que sus hijos sean delincuentes y aseguró que estaban durmiendo en la vivienda sin armas. Es mentira, no hubo enfrentamientos porque a ellos los agarraron cuando estaban durmiendo».