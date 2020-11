Dos venezolanos ganan «Bate de Plata» en Grandes Ligas

Uno de Valencia, estado Carabobo, el otro de la Sabana, La Guaira. El primero lleva a su vitrina el tercero y el más «chamo» el segundo. Nos referimos a Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. Dos venezolanos ganan «Bate de Plata» por su excelsa ofensiva en la corta temporada de Grandes Ligas.

De 18 premios anunciados, nueve por posición de ambas Ligas (Nacional y América) 12 llevan el sello latinoamericano, dos de ellos criollos.

República Dominicana con ocho peloteros fue el país con mayor representación entre los premiados; después de recibirlo Nelson Cruz (Minnesota); José Ramírez (Cleveland); Eloy Jiménez (Chicago Medias Blancas); Teoscar Hernández (Toronto); Marcell Ozuna (Atlanta); Manny Machado (San Diego); Fernando Tatis Jr. (San Diego) y Juan Soto (Washington).

Le siguió Venezuela con Salvador Pérez (Kansas City) y Ronald Acuña Jr. (Atlanta); mientras que Cuba tuvo a José Abreu (Chicago Medias Blancas) y Colombia a Donovan Solano (San Francisco).

https://twitter.com/losreales/status/1324500616492863488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324500616492863488%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Flosreales2Fstatus2F1324500616492863488widget%3DTweet

Congratulations to @ronaldacunajr24 for winning his second #SilverSlugger award! pic.twitter.com/dVTauxLA4I

— Atlanta Braves (@Braves) November 5, 2020