Serbio Dusan Rajovic «sella su visa» y toma liderato de la Vuelta (+ vídeo)

El serbio Dusan Rajovic ganó segunda etapa de la Vuelta al Táchira, para tomar desquite del colombiano Johan Colón; del tramo celebrado desde la Hacienda Los Almendros hasta Ciudad Bolivia, en el estado Barinas.

Rajovic agenció tiempo de 3 horas, 44 minutos y 30 segundos, el mismo guarismo para Colón, pero por la bonificación le arrebató el maillot amarillo de líder; mientras que el venezolano Xavier Quevedo (Venezuela País de Futuro-Fina Arroz), repitió el tercer puesto, tanto en la llegada como en la general individual.

Una distancia de que fue recortada por el comisario general de la carrera de 167.9 kilómetros a 146.9, al no darse un circuito estipulado en la población de Pedraza, que al final tuvo una aparatosa caída de más de 20 pedalistas, motivado al fuerte aguacero que fue un gran protagonista, casi en todo su trayecto.

El tiempo de Rajovic, del equipo italiano Corratec en la general es ahora de 6 horas, 43 minutos y 32 segundos, escoltado por el exlíder y ganador del primer capítulo, Johan Colón (Idea Indeportes Antioquia-Colombia) con el mismo registro y Quevedo los tiene a 8 segundos.

Fue una carrera que partió con buen clima, pero la lluvia llegó para quedarse en casi todo el recorrido, situación que fue aprovechada por ocho pedalistas, que lograron la gran fuga.

Esa escapada la comandaron Máximo Rojas (Team Carabobo); el colombiano Juan Saavedra (Team Saavedra Arroz Gelvez); José Contreras (Inversiones Alexander); Kevin Roa (Lotería del Táchira); Yurgen Ramírez (Venezuela País de Futuro), Neubery Castaños (JHS Grupo); Johan Sánchez (Sabel Miel-Boutique Ciclismo) y Reinaldo Arocha (Gran Misión Transporte Venezuela).

Rojas fue el gran protagonista de esa fuga, tras aprovechar su condición de embalador y ganó los cuatro sprint del día; suficiente para convertirse en el líder de esa modalidad.

Mientras, atrás el grueso lote, comenzó a preparar la caza, que se dio en los últimos kilómetros, tras batallar contra la fuerte lluvia.

Ya con el grupo compacto comenzó a prepararse el remate final, con el serbio Rajovic pudo desquitarse de Colón en la raya de sentencia; suficiente para arrebatar la malla amarilla, aunque ambos tiene en el mismo tiempo.

Pero no todos terminaron alegres, porque casi en meta se produjo una fuerte caída de unos 20 pedalistas; motivado a la anegación en esa parte del terreno.

Mañana 18 de enero se disputará la tercera del giro andino, en una distancia de 131 kilómetros entre Socopó y Barinitas, donde se disputarán cuatro premios intermedios (sprints).

Llegada de la 2a. etapa

Clasificación General – 2 Etapa

1 Dušan Rajović Team Corratec 6:03:38” 2 Johan Colón Orgullo Paisa MT 3 Xavier Quevedo Venezuela Pais Futuro + 8″ 4 Alexander Villasmil Fundación Ángeles Hernandez + 13″ 5 Didier Merchan Drone Hopper – Androni Giocattoli MT 6 John Alberto Nava Deportivo Táchira +14″ 7 Neubery Castaño JHS – Grupo Moya MT 8 Reinaldo Arocha Gran Misión Transporte Venezuela + 15″ 9 Luis Mora Team Saavedra – Gelvez – Indenorte MT 10 Marco Tulio Suesca Orgullo Paisa + 16″

https://twitter.com/lavueltachira/status/1483195165124800512

ACN/MAS

