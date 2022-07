Italia mantiene dominio en la Vuelta a Venezuela: triunfa Rajovic y Gandin sigue líder

Compartir

La selección de Venezuela cayó ayer domingo 24 de julio en la ronda de penales ante Chile en la Copa América Femenina y queda fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El estadio Centenario de la ciudad colombiana de Armenia, fue el escenario del encuentro entre La Vinotinto y La Roja; quienes disputaron un duelo a muerte por el quinto puesto de la Copa América Femenina de Colombia.

En el tiempo regular, la delantera chilena Daniela Zamora abrió el marcador con un golazo de media distancia; mientras que la Vinotinto igualó con un gol en el minuto 92’ de Deyna Castellanos.

Tras el empate, siguió una agónica ronda de penales. Por Chile anotaron Francisca Lara, Karen Araya, Zamora y Carla Guerrero, mientras que a Rosario Balmaceda le atajó el penalti Nayluisa Cáceres.

En tanto, por Venezuela hicieron gol Oriana Altuve e Ysaura Viso; pero fallaron Castellanos y Lourdes Moreno, a quien le atajó su remate Christiane Endler.

Vale mencionar que el resultado de La Vinotinto, provocó una ola de críticas en Twitter, la mayoría dirigida a la DT de la selección femenina de Venezuela, la italiana Pamela Conti.

“No clasificar ni al repechaje es un fracaso total, hay que decirlo así de claro. Y con eso no se desmerita el esfuerzo de las chicas. Pero si en algo quedó debiendo Venezuela en la Copa fue en su desempeño colectivo, y eso tiene una responsable: Pamela Conti”, escribió el usuario el usuario David de Pasquale.

Recientemente, Conti se mostró molesta tras las críticas que recibieron las jugadoras al caer contra Argentina.

“Estoy mucho más molesta. No me gusta que, si nosotras perdemos, somos malas o es un fracaso. Si atacan, que me ataquen a mí, soy la mala yo, pero no toquen a mis jugadoras “, expresó.

Así mismo, entrenadora italiana, cuestionó que las críticas vengan de los mismos venezolanos.

“No me parece justo que cuando ganemos, todos los venezolanos van para arriba; pero cuando perdemos los venezolanos hablan mal de ellas. Estas jugadoras necesitan que los venezolanos las ayuden “, señaló Conti al terminar el partido.

