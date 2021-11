Así se vio el eclipse lunar más largo en 580 años (+Fotos)

El último eclipse lunar del año y el más largo de su clase (un eclipse parcial) en 580 años, según las estimaciones de la agencia espacial estadounidense, la NASA, se vio la madrugada de este viernes.

Poco después de las 3:00 am (GMT-3) inició el último eclipse lunar de este año, uno de los fenómenos naturales más atractivos de la astronomía debido a su duración total estimada en por lo menos seis horas.

Aunque se pudo ver desde varias partes del mundo, los habitantes de América del Norte; y gran parte de Sudamérica fueron los que tuvieron la mejor visualización del eclipse en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la Nasa, la fase más fuerte del eclipse oscureció el 99,1 % de la superficie visible de la Luna; y pudo ser visto también desde el noreste de Asia, Polinesia y el este de Austria, pero no desde Europa ni África.

Lentamente, el sol, la Tierra y la luna quedaron alineados y se tuvo la impresión de que la luna estaba siendo mordisqueada.

De acuerdo con la Nasa, el eclipse es el más largo del siglo y tuvo una duración total de 3 horas, 28 minutos y 23 segundos; 23 segundos más largo que el de febrero de 1440.

Además, para poder ver este fenómeno largo nueva mente, los seres humanos deberán esperar hasta febrero de 2669.

En las redes sociales, desde distintos países, los internautas se encargaron de dejar sus fotografías del evento en Twitter, convirtiendo en tendencia el evento.

