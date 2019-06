Edith González falleció mientras su hija le cantaba

Este viernes 21 de junio se estrenó en los cines venezolanos la última entrega de los juguetes con vida de Disney Pixar, “Toy Story 4”; una pelicula que marca el final de una saga y el inicio de una nueva aventura.

Luego de casi 25 años después de la primera película de la franquicia; Woody, Buzz Lightyear y sus amigos regresan en todo el mundo con uno de los finales más esperados de 2019.

El jueves en la noche, Toy Story 4, recaudó 12 millones de dólares en Estados Unidos y se catalogó como el segundo mejor estreno animado de la historia.

Los Increíbles 2 se mantienen con el récord más taquillero, luego de recaudar el año pasado 18,5 millones de dólares, reseña la revista Variety. Los juguetes de Andy, ahora propiedad de Bonnie, superaron la cifra de Buscando a Dory; que alcanzó 9,2 millones de dólares.

«Forky» el causante de nuevas aventuras

El filme animado, dirigido por Josh Cooley, comienza con el primer día de escuela de Bonnie. Woody (con la voz de Tom Hanks) y Buzz (Tim Allen) se encariñan con ella y velan siempre por su felicidad; pero un nuevo personaje llega para crear preocupación y es el causante de las nuevas aventuras: Forky, un tenedor de plástico que la niña decoró para jugar.

Tras su debut no han parado de llover los elogios en la cuarta entrega de Toy Story. “El corazón tiene sus razones, y esas razones se exploran no con las comedias románticas o la fantasmagoría de Marvel; sino con las aventuras de un astronauta con baterías y un vaquero con una cuerda que sale de su espalda”, reseña The New Yorker.

Por su parte Wall Street Journal dice: “Trasciende a la juguetería. Se siente exquisitamente real”. “Pixar, ahora absorbida por la factoría Disney; crea una obra que aunque su oferta parezca estar destinada a la infancia, en realidad está pensada para el disfrute del público adulto”. Con información: ACN/El País

No deje leer: Avengers: Endgame, arraso con los MTV Movie & TV Awards