¡Consecuencia de covid-19! E-Rod se pierde temporada por problema de corazón

Lewis Hamilton logra la pole a domicilio del GP de Gran Bretaña; el seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 pulverizó todos los récords al lograr este sábado 1 de agosto con una vuelta frenética.

El piloto de 35 años, que persigue lograr el domingo un récord de siete victorias en Silverstone, estuvo acompañado en la primera fila por su compañero de equipo; el finlandés Valtteri Bottas, con Max Verstappen logrando el tercer puesto en la clasificación para Red Bull.

Se trata de la 91ª pole de Hamilton en el campeonato y su séptima en Silverstone; que se aseguró al lograr completar la vuelta más rápida con 1 minuto y 24,303 segundos después de que Bottas liderase los entrenamientos libres en un ventoso mediodía.

El inglés de Mercedes hizo un trompo en Luffield al comienzo de la segunda fase de la sesión clasificatoria; sin dañar su coche pero sacando banderas rojas debido a la cantidad de grava esparcida por la pista.

“La clasificación consiste en buena medida en cimentar tu propia confianza y (…) yo ya me sentía abrumado; estaba luchando por el primer sector en cada vuelta”, dijo Hamilton al campeón de 2009 Jenson Button en una entrevista tras bajarse del coche.

“No sé cómo, pero con algunas inspiraciones profundas logré recomponerme. La Q3 (la fase final) empezó bien; pero aún así la primera vuelta no fue perfecta, aunque fue una vuelta muy limpia, y la segunda aún mejor”.

Por su parte, el finlandés Bottas, a cinco puntos de su compañero de equipo en el campeonato tras tres carreras, solo pudo conseguir un tiempo de 1 minuto y 24,616 segundos.

Verstappen quedó a más de un segundo del ritmo de Hamilton en tercera posición; con Charles Leclerc de Ferrari acompañándolo en la segunda fila, mientras que su compañero de equipo, el cuatro veces campeón Sebastian Vettel, se clasificó 10º.

Lando Norris, el piloto británico de McLaren, saldrá en quinto lugar; por delante de Stroll, que lo hará en el sexto, con su compañero de equipo Carlos Sainz en el séptimo lugar y el australiano de Renault Daniel Ricciardo en el octavo.

“Creo que la vuelta al final de la Q3 fue en realidad bastante buena; pero se pudo ver muy pronto en la clasificación que eran demasiado rápidos, como lo han sido en las últimas tres carreras”, dijo Verstappen.

El compañero de equipo del piloto holandés, Alexander Albon, no logró colarse entre los 10 primeros; continuando con su mala racha el sábado al clasificarse en el 12º lugar.

Eso lo coloca junto al francés Pierre Gasly de AlphaTauri; que ocupó el asiento de Red Bull antes que él.

Gasly no logró entrar en el top 10 por un margen muy estrecho, estableciendo el mismo tiempo que el canadiense Lance Stroll de Racing Point; que lo superó por haber dado su vuelta primero.

Lando Norris, el piloto británico de McLaren, saldrá en quinto lugar; por delante de Stroll, que lo hará en el sexto, con su compañero de equipo Carlos Sainz en el séptimo lugar y el australiano de Renault Daniel Ricciardo en el octavo.

Este domingo se correrá la prueba sin público; como ha pasado desde el arranque de la F1 por la pandemia de covid-19.

Today was such a challenging day, struggled with the balance and generally putting together laps fast enough. I managed to pull out two solid laps at the end to secure my 91st pole position. I’m grateful to my team for providing me the package to do what I do 🙌🏾 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/imlGJMn5A0

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 1, 2020