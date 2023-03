Tachirense Edwin Torres va por récord de la hora de Justo Galavis (+ vídeo)

Compartir

Edwin Torres por récord de la hora este sábado 4 de marzo, a la partir ded las 4:00 de la tarde, en el velódromo J.J. Mora de San Cristóbal, un hazaña que la conquistó hace 37 años el desaparecido y gloria del ciclismo nacional Justo Galavis.

Torres con 26 años de edad, quien viene de cumplir la Vuelta al Táchira en Bicicleta, pero con la mente puesta en intentar batir la marca que impuso Galavis en 1986 con guarismo de 45.41 kilómetros en 59 minutos, desde ese momento es considerado como el mejor velocista histórico del país.

Edwin Torres, tiene el objetivo imponer un nuevo récord, con un palmarés de seis temporadas en Europa, Vuelta al Táchira con Lotería del Táchira-9VIT y se coronó campeón de los sprint.

Edwin Torres por récord de la hora

Para este evento con la Fundación Grantorr que lidera, da riendas sueltas a sus proyectos con el récord de la hora; Torres se preparó con su entrenador en España Jorge Ramos y los experimentados técnicos venezolanos Edgar Da Silva y Arlex Méndez.

Explicó Edwin Torres, el intento de récord tiene tres grandes objetivos: el primero, rendir homenaje a Justo Galaviz quien fue su entrenador y murió pocos días después de que él prometió romper su récord; el segundo, iniciar con buen pie las labores de la Fundación Grantorr, la cual ya ha garantizado la presencia de cuatro ciclistas venezolanos a Europa, los cuales muy pronto serán anunciados, y, la tercera: rechazar la violencia de género en apoyo al Ministerio del Poder Popular para la Mujer.

«Para mí el intento del récord tiene tintes muy especiales, sobre todo poder homenajear a Justo. Quizá lo logre, aunque no será nada fácil porque el Velódromo no tiene la misma pista que cuando él rompió el récord, pero quise hacerlo acá en San Cristóbal para que me acompañe la afición del Táchira y rendirle el tributo juntos»; señaló Torres.

El ciclista aseguró que tras el récord partirá nuevamente a España a incorporarse a la temporada europea. «El intento ha sido desgastante porque por problemas de salud se tuvo que posponer, sin embargo, los grandes retos también están para superarse y hemos trabajado para ello. Ya luego iremos a Europa a volver a competir, pero si quiero irme con la alegría de haber compartido esa alegría con la afición»; indicó.

A saber

El evento contará con el supervisión de la Federación Venezolana de Ciclismo, la Asociación Tachirense de Ciclismo y la UCI a través del comisario internacional Rainer Nuhlen y que será validado para los registros nacionales.

Si Edwin Torres desea dejar atrás la marca de 45,412 de Justo Galavis realizada hace 37 años, deberá cumplir como mínimo 137 circunvalaciones en una hora en el J.J. Mora, indica el especialista en ciclismo, el periodista Joel Casanova.

La cita es totalmente gratis, por lo que se espera una buena asistencia, en una ciudad donde el ciclismo y el fútbol son sus principales deportes.

