EEUU amenazó a los tanqueros iraníes y Padrino López ordenó escoltarlos (+Video)

El pasado martes, el Departamento de Estado de EEUU lanzó una dura advertencia (amenazó) al gobierno de Irán, respecto a los buques tanqueros iraníes cargados de combustible que se dirigen hacia Venezuela, de acuerdo a fuentes citadas por el portal digital Miami Diario.

Anteriormente, el Departamento de Estado norteamericano había advertido que se reservaría las acciones, en caso de que los buques iraníes intentaran ingresar a las aguas territoriales venezolanas.

“El Departamento de Estado ha sido constante al llamar a los regímenes iraní y de Maduro. No vamos a prever ninguna acción que podamos tomar”, afirmó el vocero del Departamento de Estado consultado por Miami Diario.

#Polyanskiy: We hope #Washington🇺🇸 fully realizes the risks of incidents when deploying USS Lassen, USS Preble and USS Farragut in an area where #Iran|ian🇮🇷 oil tankers are involved in legal activity near #Venezuela🇻🇪. @mfa_russia @RusEmbUSA @RusEmbIran @EmbajadaRusaVen

— Russian Mission UN (@RussiaUN) May 20, 2020