Fuerza aérea de EEUU derriba “globo espía chino” (+Vídeo)

Este sábado la fuerza aérea de Estados Unidos (EE.UU), derribó el supuesto “globo espía” chino que sobrevoló el territorio continental del país.

Un alto funcionario estadounidense dijo a Fox News; que el presidente Joe Biden dio la orden, horas antes de anunciar que se encargaría del globo.

Vale mencionar que el globo fue derribado por el ejército estadounidense; mientras sobrevolaba la costa de Carolina del Sur donde desde hace al menos una hora el espacio aéreo está cerrado para la aviación civil.

De acuerdo a información de Fox News; la operación no provocó daños a ninguna persona en tierra y donde podrían recuperar los restos de la aeronave.

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f

— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023