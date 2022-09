EEUU destinará $376 millones en ayuda humanitaria para venezolanos

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) destinará casi 376 millones de dólares en ayuda humanitaria a venezolanos dentro de Venezuela; así como también los que se encuentran residenciados en los distintos países de América Latina.

“Estados Unidos está proporcionando casi 376 millones de dólares en nueva asistencia humanitaria para apoyar a los venezolanos vulnerables en Venezuela y en sus generosas comunidades de acogida en toda la región”; informó vía Twitter el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Además, indicó que “Estamos comprometidos a fortalecer la respuesta internacional a esta crisis”.

Previamente, Blinken también anunció 199 millones de dólares en asistencia humanitaria que se destinará a México y América Central; para atender a los migrantes.

The United States is providing nearly $376 million in new humanitarian assistance to support vulnerable Venezuelans in Venezuela and in their generous host communities across the region. We are committed to strengthening the international response to this crisis.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2022