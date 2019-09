EE.UU. expulsó diplomáticos cubanos por participar en operaciones ilegales

Este jueves, la administración Trump ordenó la expulsión de los Estados Unidos de dos miembros de la delegación de Cuba en la ONU y restringió el viaje de los miembros restantes de la misión a Manhattan, lo que provocó una fuerte condena de La Habana.

Este anuncio, ocurre pocos días antes de que los líderes mundiales se reúnan para la Asamblea General anual de la ONU.

El Departamento de Estado norteamericano acusó a los dos diplomáticos cubanos de intentar «realizar operaciones de influencia» perjudiciales para la seguridad nacional de EE.UU.; pero no dio detalles sobre las acusaciones ni dio a conocer sus nombres.

Esta es la última señal de deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Cuba, debido al gobierno comunista de la isla, centrándose especialmente en el apoyo que brinda La Habana al presidente socialista de Venezuela (Nicolás Maduro); desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo en enero de 2017.

«El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Estados Unidos exige la salida inminente de dos miembros de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia»; dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

«Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra los Estados Unidos», agregó.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las acciones de EE.UU. calificándolas como “injustificadas».

«La imputación de que podrían haber llevado a cabo acciones incompatibles con su estatus diplomático es una calumnia vulgar»,indicó el canciller caribeño.

«La expulsión … tiene el objetivo de provocar una espiral diplomática que conduzca al cierre de las embajadas bilaterales, un mayor endurecimiento del bloqueo (estadounidense) y la creación de tensiones entre ambos países», dijo Bruno Rodríguez.

El Departamento de Estado, indicó que los movimientos de otros miembros de la delegación cubana se limitarían «esencialmente» a la isla de Manhattan.

«Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia», agregó el comunicado del Departamento de Estado.

