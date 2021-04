Egipto realizó un gran espectáculo faraónico en El Cairo por el traslado de 22 momias

A través de las redes sociales la cantante venezolana Lila Morillo, conocida mundialmente por temas como “El Cocotero”, informó el lamentable fallecimiento de su hermana Violeta Morillo.







«Fue sorpresiva tu partida hacia las moradas celestiales de nuestro Señor… me dejas un dolor tan profundo y sin tu compañía, pero segura de donde estás, le doy gracias a Dios! Sé que estás muy feliz acompañada de nuestros padres y hermano! Yo se qué hay fiesta en los cielos! Donde no hay dolor ni tristeza… nosotros, los que creemos en Cristo, no decimos adiós… decimos hasta pronto! Te amo por siempre amada Violeta…hermana mía! ❤️🙏», publicó Lila Morillo junto a una fotografía de ambas en su cuenta en Instagram, sin precisar las causas del fallecimiento.

Por su parte, la hija mayor de Lila, Liliana Rodríguez Morillo, también manifestó su dolor por la muerte de su tía y le reiteró el amor a su madre. «Aqui estoy madre y aquí me quedo contigo siempre…. no me dejes nunca», escribió Liliana en la publicación.

De acuerdo a la información, se conoció extraoficialmente que Violeta Morillo falleció a causa del coronavirus. Asimismo, también de fuentes no familiares se supo que hay otros hermanos de la cantante contagiados con la infección de la COVID-19. Todos ellos viven en Venezuela.

Los Morillo, es una de las familias más mediáticas del medio artístico venezolano. Incluso, con esa denominación tienen un grupo de gaitas.

