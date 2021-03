Eglantina Zingg estrenó podcast “The Zingg”

Up Next

Un espejo a través de la luz simplemente refleja la realidad que se le presenta. ¿Quién quieres ser tú cuando estés al frente de un espejo? En "The Zingg" se buscará que ese reflejo no muestre a un douchebag.

La venezolana Eglantina Zingg se sumó al formato de podcast que se vuelve más y más popular cada día con " The Zingg" , una propuesta que se estrenó el lunes 8 de marzo.

Aprender a tejer, a cocinar y un sinfín de propuestas… Así que pensé que sería una buena idea hacer un podcast sobre ‘Cómo no ser un douch*bag*”, comentó Eglantina.

