Las «Águilas alemanas» patearon a Xavi y su azulgrana (+ vídeo)

Eintracht Fráncfort eliminó a Barcelona en el propio Camp Nou, al vencer 3-2 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, ante casi 80 mil espectadores , incluida unos 22 mil de alemanes, apoyando a sus «Águilas» que le dan el golpe a Xavi y su azulgrana.

«Se puede decir que es un fracaso», así lo calificó el central uruguayo del club culé, Federico Araujo, tras el termino del juego y no es para menos, jugar el segundo torneo de clubes de europa y quedar fuera en los cuartos de final, ante un rival que es noveno en la Bundesliga a 30 punto del líder Bayern, que también lo enviaron a casa en la misma instancia, pero la Champions.

Es como una desquite, aunque el fútbol de clubes, donde son equipos parecidos más a la ONU, por las diferentes nacionales; amén que las rivalidades, pues las alegrías son siempre de sus seguidores, pero al fin, un chico alemán saca de la vía a un grande de Europa, por lo menos por su historia en los últimos 20 años.

Dos goles del serbio Filip Kostic (penal, 4′ y 67′), otro del colombiano Rafael Santos Borré (36′); que maquilló Sergio Busquets (90+1′) y el neerlandés Memphis Depay (penal, 90+10′); deja a la divisa que su último título fue la Copa Alemana (2017-18) y que regresó de a segunda división (subcampeón) hace una década (2011-2012).

Eintracht Fráncfort ya había avisado en su césped, el Deutsche Bank Park (1-1); pues salió como una tromba para en 36 minutos ganaba 2-0; más claro con nueve tiros a puerta, que si no es por Ter Stegen, quizás la humillación hubiese sido de leyenda.

Eintracht Fráncfort eliminó a Barcelona

Las pesadillas vividas en el último lustro en la ‘Champions’ contra Liverpool, Bayern Múnich, Juventus, Roma y Paris Saint-Germain se repitieron contra el noveno clasificado de la Bundesliga, que maniató con un fútbol físico al equipo de Xavi.

Fue sin duda uno de los peores partidos de la llamada era «Xavineta»; que tuvo que aguantar no solo a un club que se la jugó desde el minuto 1, también unos 5.000 seguidore que hicieron la grada y hasta la ciudad condal como suya, solo al pisarla desde el pasado martes; como dicen por ahí, parecía un campo neutral y no el Camp Nou.

Aunque Xavi no pudo contar con su central Gerard Piqué; además de Frankie de Jong tocado en el banco, pues se las jugó con otros, como Gavi y Óscar Mingueza, pero para eso están ahí.

Noche negra

Eintracht Fráncfort eliminó a Barcelona. La debacle o noche negra (y blanca por el uniforme del visitante) a los 3′ cuando Eric García cometió un infantil penal, tras agarrar a Linsdtrom, que Kistic lo cambió un minuto más tarde con gol desde el punto blanco, al engañar a Ter Stegen.

Un balde de agua fría, pero con mucho hielo para Xavi y compañía, porque el rival parecía el que iba perdiendo y lo siguió atacando; ante un rival sin pegada (solo dos tiros a puerta en el primer tiempo)

«Las Águilas» o «Pateadores» como también les llaman, tuvieron otras oportunidades, con Knauff para luego dejar al colombiano Santos Borre fabricarse un trallazo de derecha desde fuera del área y el 2-0; que llegó tras la pérdida de la esférica de Busquets y Dembelé, que luego pudo ser más con los chances de Knauff y Jakic.

Kostic los terminó de «patear»

Eintracht siguió con su plan, ahogaba a los extremos y taponaba la sala de máquinas, con un Busquets desparecido, a la espera de dar otro picotazo.

Este llegó en el minuto 67 en una jugada trenzada de los alemanes en la que Sergiño Dest dejó recibir a Kostic con espacio en la banda izquierda, que con la diestra cruzó el balón para sentenciar la eliminatoria.

Maquillaje azulgrana

Barça no se reveló. No tiró ni de épica ni de orgullo para discutir la fiesta alemana en los últimos veinte minutos; sólo Busquets, al que le anularon un tanto por fuera de juego, despertó a sus compañeros, pero el milagro no llegó en los nueve minutos de tiempo añadido. Tras el penalti transformado por Memphis, el árbitro pito el final del partido.

Enloquecía la afición alemana, Eintracht lo mereció y lo celebró a lo grande; Barça sólo le queda un milagro en la Liga si no quiere acabar el curso en blanco.

Semifinalistas

Leipzig-Rangers y West y Ham-Eintracht serán las semifinales de la Liga Europa que se disputarán el 28 de abril y el 5 de mayo.

Atalanta italiano perdió en casa ante Leizpzig alemán 2-0 (global 1-3) y los teutones se medirán al Rangers escocés, que mandaron a casa al Braga portugués 3-1 (3-2).

Por su parte, West Ham inglés eliminó a Lyon francés tras derrotarlo a domicilio 3-0 (1-1 la ida) y se las verá en la penúltima fase del torneo a Eintracht alemán.

La final está pautada para e 18 mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla (España).

Impresiones

«Lamento lo que ha pasado y lo que he sentido es vergüenza». Joan Laporta, presidente de Barcelona

«Es una decepción muy grande. Es una noche fatídica para nosotros porque teníamos esperanzas. Pero creo vamos por el buen camino aunque estemos fuera de Europa». Xavi Hernández

A saber

De 5 mil plazas (5%) que estaban destinadas para los fanáticos del Eintracht Fráncfort, se pudo conocer que por lo menos 22 mil ingresaron al estadio; según FC Barcelona pidió la semana pasada a sus socios abonados que, en caso de que no pudieran ir a presenciar los partidos, cedieran gratuitamente su asiento para que el club pueda «maximizar el apoyo al equipo y generar nuevos ingresos»; cuando quisieron recular la decisión, por lo peligrosa (el rival había pedido 30.000 boletas), ya era demasiado tarde.



Ficha técnica

Barcelona (2): Ter Stegen; Mingueza (Dest (62′), Araujo, Eric García (Luuk de Jong, 70′), Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri (Frenkie de Jong, 46′); Dembélé, Aubameyang (Adama, 62′) y Ferran Torres (Memphis, 80′). DT. Xavi Hernández.

Eintracht Fráncfort (3): Trapp; Knauff, Touré, Hinteregger, N’Dicka, Kostic; Jakic, Rode (Hrustic, 80′); Lindstrom (Hauge, 80′), Kamada y Santos Borré (Ache, 90′). DT. Oliver Glasner

Goles: Kostic (4′ de penalti y 67′); Santos Borré (36′); Busquets (90+1′); Memphis )90+10′).

Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonestados: Eric García (3′), Gavi (28′) Dembélé (90+4); Jakic (24′), Hrustic (83′), Knauff (90+6′). Expulsado: N’Dicka (doble amarilla, 90+5′ y 90+10′). Escenario: Camp Nou. Asistencia: 79.468 espectadores (22.000 alemanes).

ACN/MAS/Agencias

