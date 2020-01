Ejercicios militares anuncia presidente Maduro

El próximo sábado 15 y domingo 16 de febrero se llevarán a cabo; los primeros ejercicios militares del 2020; anunció la noche de este 8 de enero; el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.

En esta oportunidad, los ejercicios militares de la Fanb tendrán como objetivo; “el resguardo de las principales ciudades del país”; enfatizó Maduro durante una reunión con los Agrupamientos Populares de Defensa Integral (Apdi); en la Academia Militar, en Caracas.

Los componentes de la Fanb se desplegaron por última vez; en septiembre del 2019 en los ejercicios denominados Soberanía y Paz.

Más de 3 millones de milicianos

Desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, impartió este miércoles 8-E lineamientos a 1.159 comandantes de Agrupamientos Populares de Defensa Integral (Apdi).

Durante una reunión estratégica el también Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) deseó al personal civil y militar un “año 2020 de esfuerzos y logros”.

El Jefe del Estado Indicó que el país va rumbo a la meta de los 4 millones de milicianos en todo el territorio nacional.

“La Fanb ya cuenta, a este día (miércoles 8 de enero) con 3.778.334 milicianos y milicianas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos rumbo a los 4 millones y lo vamos a lograr. La milicia es el brazo popular y armado del pueblo y de la Fanb. Preparados para todas las batallas en el campo territorial. Ellos garantizan la paz de Venezuela”, apuntó Maduro en el acto.

Que nadie se atreva a meterse con el poder militar

“Venezuela tiene un poder militar respetable. Que nadie se atreva a meterse con nosotros, pero quien quiere la paz tiene que estar preparado para defenderse. Hay que reventarle los dientes al imperialismo, a la oligarquía bogotana si quieren agredir el sagrado suelo de Venezuela”, aseguró el Mandatario.

En su discurso señaló que “en 2019 derrotamos el imperialismo y le dimos un nocaut a Donald Trump, quedó en la lona. Gracias a la unión cívico militar (…) dijeron que nos iban a invadir, que si el golpe de estado y no pudieron con el pueblo venezolano. Ya a EE UU no le creen afuera las estupideces que dicen de Venezuela”.

Explicó que la idea es que estos Apdi estén preparados para garantizar la paz, tranquilidad y soberanía de la nación y que “refuercen la moral con su capacidad combativa”.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos.

“Todo miliciano, toda miliciana tiene que ser un líder del pueblo, que dé el ejemplo del trabajo, la disciplina, la solidaridad, que esté dispuesto dar su propia vida por su tierra, por su Patria, por su historia”, exhortó Maduro.

A modo de balance explicó que “tenemos 1.159 agrupamientos populares de defensa integral, 14.383 bases populares de defensa integral y 63 mil 890 unidades populares de defensa integral para movilizarse en Venezuela ante posibles ataques”.

El ministro Padrino López aseguró que el país cuenta con “sus milicianos, hombres y mujeres, que han decidido voluntariamente sumarse a las tareas de la defensa de la soberanía nacional. Todos están dispuestos a dar la vida por Venezuela”.

Aseguró que “la Milicia Bolivariana ha venido dando pasos de avance. Nos hemos visto en la obligación de ir acomodando el piso para que tenga su sustentación jurídica. Ellos están dando la cara por Venezuela ante la agresión del imperialismo”.

