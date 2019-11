Ejercicios recomendados por Universidad de Harvard

Caminar, nadar, levantar pesas y hacer tai chi son los cinco ejercicios más completos según la Universidad de Harvard. Escoja alguna de las opciones que recomiendan los especialistas, o combínelas.

Hacer ejercicios es elemental para mantenerse saludable. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de actividad física representa el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad.

Se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente 21%-25% de los cánceres de mama y de colon. 27% de los casos corresponden a diabetes y aproximadamente 30% a la carga de cardiopatía isquémica.

Una buena opción para estar activo es realizar una rutina de ejercicios. A continuación las cinco opciones más completas, según especialistas de la Universidad de Harvard.

Caminar

Un buen paseo es el primero de los ejercicios que recomiendan. Dicen los estudiosos que caminar durante apenas 30 minutos aumenta la función del sistema inmunológico y puede disminuir el dolor en las articulaciones. Se puede empezar caminando de 10 a 15 minutos cada día. Con el tiempo, se aumenta más y más, hasta que se haga durante 30 a 60 minutos la mayoría de días de la semana. Este tiempo puede ser, incluso, yendo o regresando del trabajo.

Natación

Siempre se ha dicho que la natación es uno de los ejercicios más completos porque brinda todos los beneficios cardiovasculares de correr sin afectar las articulaciones. Además, se ha relacionado con una mejor salud mental, disminución del dolor articular e incluso el fortalecimiento de los pulmones. «Si tiene la oportunidad de darse un chapuzón, por el bien de la salud, hágalo», dicen los especialistas de Harvard.

Ejercicios de Kegel

Esta rutina se basa en contraer y relajar el músculo pubococcígeo o elevador del ano (principal músculo del suelo pélvico) varias veces al día para incrementar su fuerza y resistencia. Está comprobado que estos ejercicios fortalecen y mejoran la elasticidad del suelo pélvico. Y dicen los expertos de Harvard que tanto las mujeres como los hombres deben practicarlos porque los músculos fuertes en esta zona pueden contribuir en gran medida a prevenir la incontinencia.

¿Cómo hacerlos? Sin presionar los músculos de las piernas ni el abdomen, se contraen los glúteos. Al orinar, se puede hacer a plazos. Cortar y reiniciar hasta terminar. Por dos minutos, tres veces al día, es suficiente. Puede ser en cualquier lugar: en el carro o en el escritorio.

Entrenamiento de fuerza

I-Min Lee, profesor en la facultad de Medicina de Harvard, es claro en decir: «Si no usa los músculos, perderán su fuerza con el tiempo». En ese sentido, «mientras más músculo tengas, más calorías quemarás, por lo que es más fácil mantener tu peso», agrega. Así que se recomienda empezar a levantar un par de pesas.

Tai Chi

Se trata de un arte marcial chino que, además de activar el cuerpo, aporta todos los beneficios de la meditación a un movimiento rítmico y coreografiado. El Tai Chi puede mejorar la fuerza de la parte inferior y superior del cuerpo, así como la flexibilidad y el equilibrio. «Es muy completo y particularmente bueno para las personas mayores porque el equilibrio es un componente importante de la forma física, y este se pierde a medida que se envejece», dice el doctor Lee.

