¡Futurista! Ejercito estadounidense desarrolla tecnología de «asalto aéreo robótico»

La diseñadora venezolana María Eugenia Rodríguez aseguró que el diseño gráfico incide en la toma de decisión sobre ver o no una serie o película.

Durante estos meses de confinamiento motivado al covid-19, la humanidad se ha refugiado en el arte; la música, las películas, las series, los libros y exposiciones online.

Es por ellos que las plataformas de streaming como Netflix, Apple, HBO, Spotify y Youtube entre otras han vivido un crecimiento exponencial de sus suscriptores.

Este escenario ha representado una oportunidad para que diversos artistas en todo el mundo compitan y midan su preferencia.

Y si hay un elemento que juega un rol principal a la hora de elegir es el diseño gráfico de logos, posters, tipografía, fotografías.

“Volvemos al punto de que comemos con los ojos, si veo algo que no me gusta o no me parece atractivo, no lo voy a querer adquirir», opinó María Eugenia Rodríguez.

«Sobre todo en el área del entretenimiento, creo que a todos nos ha pasado que vemos un poster y decidimos si vemos o no vemos esa película o serie. Si lo que vemos en un arte no nos convence o no nos gusta, es muy probable que no vayamos querer adquirirlo”.

Rodríguez estuvo a cargo de novedosos y exitosos proyectos en distintas empresas televisivas como NBCUniversal International, HBO, Telemundo, Sony e E! Entertainment entre otros.

Diseño gráfico: Todo comienza por los logos

Todo comienza por los logos, sobre todo en la era del streaming donde la imagen gráfica es clave a la hora de hacer clic.

El logotipo es la punta de lanza y a eso se le suma el resto del diseño y selección de fotos que van en los posters o artes de las producciones audiovisuales que serán usados en redes sociales, páginas web y en las propias salas de cine para captar espectadores.

Para Rodríguez, “el logo de una empresa es la imagen principal que queda en la mente de las personas o consumidores, tanto así que llegan momentos en los que no son necesarios sus nombres para saber de quién se trata».

Para ella un buen logo siempre tiene un valor y un estudio, por más sencillo que a veces parezca.

Dio a conocer que una de las cadenas de televisión con las que más le gustó trabajar fue Syfy

«Ellos tuvieron un rebranding hace aproximadamente tres años donde la simpleza del logo excelentemente proporcional armónicamente diseñado, lo hace muy adaptable a diferentes formatos y colores dentro del branding de la marca».

Cada tipo de empresa tiene su característica y lo que es importante resaltar, y principalmente cuando son canales de televisión, series o películas, es el nombre del mismo, tiene que ser completamente legible y aplicable a diferentes formatos tanto a las pantallas donde va a aparecer, como en la publicidad.

Cuando se trata de canales de televisión, también se trata de cómo va a convivir el logo con cada una de las series que representa.

No dejes de leer

WhatsApp Web contará con llamadas y videollamadas

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN