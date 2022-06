El artista Yaankiell debuta oficialmente con el video estreno de «Rápido»

Compartir

El colorido renacer de Valery Lavox, la versatilidad como intérprete y su dominio del escenario son evidentes. Se ha paseado por distintos géneros musicales con gran soltura.

El éxito No One de Alicia Keys fue su carta de presentación en su audición para ingresar al Berklee College of Music de Boston, institución en la que se graduó como Licenciada en Música en el 2013.

Hoy en día apuesta a un sonido propio, en el que fusiona el pop, el jazz, el funk y el blues.

Ha escrito un total de seis canciones que forman parte de esta nueva etapa de su carrera.

Están incluidas en un EP (Extended Play) y ya no utiliza como nombre artístico Valeria Añez, sino Valery Lavox. Cada uno de sus nuevos temas los vincula con un sentimiento y un color distinto.

Ha seleccionado el color rosado para identificar a su nuevo sencillo promocional titulado ‘Cuatro paredes’.

“Esta canción refleja esa parte bonita o rosa de una relación, cuando uno está enamorado. Tiene elementos del jazz, pero muy actual».

«La producción musical y arreglos son de Alfredo Abreu y Frank Ovalles”, explica la cantante venezolana acerca de su nuevo sencillo, cuyo videoclip fue dirigido por Jhovanny Gavidia y contó con la participación del modelo Jesús Zambrano.

“‘Más de ti’ lo identificamos con el color naranja, ‘Duele’ con el azul marino y ‘Arma de seducción’ con el rojo. Estos son algunos de los nuevos temas de este resurgir».

El colorido renacer de Valery Lavox

«En cuanto a la lírica, hablan del amor, el desamor y hasta la traición. Me siento más cómoda escribiendo sobre la ruptura, pero puedo inspirarme también en experiencias ajenas. Recientemente escribí una canción para el soundtrack de una película venezolana, basado en la cruda historia del filme”, agrega la artista.

– ¿Cómo has logrado madurar tu escena, acaso en tu formación como músico?

– Cuando era niña sufría de miedo escénico y hasta lloraba cuando me tocaba cantar.

Después me inscribí en clases de canto y desde allí me tocó enfrentar mi miedo.

Con el pasar de los años fui mejorando y ahora no me quiero bajar de un escenario. Me manejo y me alimento mucho con la reacción del público. He realizado varios talleres de actuación, el último fue con Mario Sudano. Siempre busco explorar nuevas ramas del arte.

La artista, cuya cuenta instagram es @valerylavox , se presentó recientemente junto a su banda en La Quinta Bar de Las Mercedes.

Actualmente es conductora del programa radial El retrovisor musical que se transmite los jueves de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. por www.mujeresradio.net.

Próximamente estrenará un tema a dúo con la cantante Kiara.

Nota de prensa

No dejes de leer

Venezolanos celebran Día de San Juan Bautista

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN