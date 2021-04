El Boom Boom de Mabel Yeah lidera la radio nacional

El más reciente sencillo promocional de Mabel Yeah (@mabelyeah) “Boom Boom” se apoderó del sitial de honor del Top 20 General de la cartelera radial “Monitor Latino”.

Aunado a ello, la canción que ha puesto a bailar a miles de personas en Venezuela y el mundo también consiguió liderar el Top Urbano por segunda semana consecutiva en marzo.

“Boom Boom” además logró posicionarse como “Tema Hot Song” a finales de febrero.

“Estoy muy contenta por el apoyo que ha recibido Boom Boom. No deja de sorprenderme la receptividad que me ha tenido esta canción, me emociona mucho ver gente de todas partes cantándola y bailándola».

«Estos resultados me obligan a seguir haciendo música buena, canciones que muy pronto lanzaré y que se continuarán recorriendo el planeta entero logrando, por supuesto, dejar el nombre de Venezuela en alto”, dijo Mabel.

Recordó que este sencillo fue incluido en el famoso listado ‘Mega Mix’ de Zumba el cual es distribuido a más de 150 mil instructores de la referida actividad deportiva regados por todo el mundo.

«Boom Boom” es una fusión de reggaeton con cumbia compuesta por Mabel dos Ramos (Mabel Yeah), Jesús Martínez, Raúl Ponce y Andrés Gaarn quien también se encargó de producir el single.

“Boom Boom” está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con video animado que también ha tenido gran aceptación: https://youtu.be/jRNURVPmzWs

Nota de prensa

