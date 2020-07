El Calentamiento Global

Veraz…/Me solidarizo con el dolor de una madre: Por Robert Alvarado.-

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz…”. Javier Sicilia Zardain.(Periodista mexicano).

Para hablar de la Justicia debemos dar su concepto claro, conciso y breve. Viene de un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad; y dando a cada uno lo que le corresponde.

Esos principios en nuestra Carta Magna que consagra en su parte dogmática; interfieren y perturban todos los dispositivos legales; que conforman el ordenamiento jurídico vigente de Venezuela; en efecto, uno de los principios que más conmoción causa en su acontecer judicial, es el de la gratuidad de la justicia; que al llevarlo a la realidad eso es absolutamente incierto y no se practica.

Punto de venta en Tribunales de Justicia

La justicia está en emergencia; es violada a cada rato por algunos de sus hacedores; como los jueces y las críticas hacia ellos se ven afuera de los pasillos; de los Tribunales que operan en el país; quienes dicen en forma jocosa e humillante a espalda de esos jueces; que lo único que falta es ponerle al estrado o la sala de estos Tribunales; un punto de venta¡… para que tomen alguna decisión que beneficie al reo, o peor más esos comentarios que se dicen en los Tribunales Civiles de Lopnna del área metropolitana de Caracas, ya que allí solo se decide al estilo de un guiso judicial.

Lo triste del caso es que la justicia se le aplica a los pendejos; que no tienen los recursos necesarios para obtener eso que llamamos justicia. Es tanto así el poder judicial venezolano que pareciera que todo se mueve cuando se paga una coima; para poder lograr hacer cumplir la ecuanimidad judicial.

Como lo han denunciado los diferentes actores de este caso en Venezuela; existe una mafia dentro del poder judicial, que se dedican entre otras cosas; a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones; son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”.

Sentencia irregular en cuarentena

Como mencione en el anterior párrafo de cierta irregularidades que se cometen en el Palacio de Justicia; me llega por vía correo electrónico una denuncia en contra de la ciudadana Lenni Carrasco Dorante; quien se desempeña como Jueza del Tribunal Quinceavo (15) de Primera Instancia; de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Según consta en Expediente N° AP51-5-2020-2266p y nos comenta Daniela Valentina Montañez; madre de un niño de 04 años de edad como la misma jueza ordena la custodia al padre del niño; una Solicitud Temeraria De Custodia y con toda la mala fe; el día 13 de mayo del 2020, porque entre las partes habían acordado de forma voluntaria y amistosa; que el padre del niño vendría a buscar a su hijo el 16 de mayo del 2020; a sabiendas de que dicha solicitud, le había sido aprobada de forma irregular y en plena cuarentena.

Justicia de locos

Es algo para mi Justicia de locos; si todos sabemos que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); anunció la suspensión del despacho de Tribunales y emitió una resolución 001-2020, donde establece que; “ningún tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta la presente fecha; y “permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales mientras dure el decreto de alarma nacional; dictado por el gobernante Nicolás Maduro.

Se ha prolongado dicho decreto; es por esto que el Tribunal Quinceavo (15) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; está actuando fuera de los lineamientos pautados por la Sala Plena del TSJ; otorgando custodia provisoria de su hijo de 04 años a su padre.

Es hacer notar que la custodia de los niños, niñas y adolescentes; se ventilara a través de procedimiento ordinario; dicha institución familiar está sujeta a estudiar previo del grupo familiar por un equipo multidisciplinario; cuyo requisito es de carácter obligatorio como lo reza el articulo 481 LOPNNA. Por cuanto el legislador le impone el “Deber” al juez de ordenar el estudio de las relaciones familiares, lo cual no ocurrió en este caso.

Un caso evidente

Por otra parte, la custodia del niño debe ejercerla la madre en este caso; ya su hijo cuenta con 04 años de edad siendo el artículo 360 LOPNNA, todo niño, niña o adolecente menor de 07 años; debe estar bajo la custodia de la madre a menos que el interés del niño aconseje que debe ejercerla el padre. No obstante para determinar tal circunstancia es necesario el estudio de las relaciones familiares; a través de los especialistas del equipo multidisciplinario entonces; que al estar las causas procesales paralizadas tal y como lo decreto la resolución 001-2020 la Sala Plena del (TSJ); como es que la jueza de la causa tomo tal decisión desconociendo los lineamientos facultados por el TSJ.

Amen que lo único que se tramita ante dicha jurisdicción según tal resolución son los recursos extraordinarios de amparo constitucional.

Recordemos cuando nació la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA); mediante Gaceta Oficial N° 5. 266 Extraordinario de fecha 2 de octubre del año 1998; firmada por el Presidente de Venezuela Rafael Caldera; y vino a sustituir a la Ley Tutelar del Menor y el objeto de esta ley es regular los derechos y garantías; así como los deberes y responsabilidades relacionadas con la atención y protección de los niños, niñas y adolescente.

Además esta ley refuerza el concepto de familia; como célula fundamental de la sociedad, por lo que le da gran importancia a las obligaciones.

Se le han hecho varias reformas durante estos 21 años; y se le cambio el nombre a LOPNNA, pero manteniendo su fin; que es la protección del niño, niña y el adolescente.

Violan los Derechos del Niño

Lo más triste del caso en cuestión es que aquí se violan los intereses de los niños; como le pasó a Daniela Valentina Montañez madre de un niño de 04 años; y también ha pasado a otras casos que me enterado por las redes sociales como: Isabel Rinaldo (https://bit.ly/2Cj42jS) (https://bit.ly/2ZUm0RN) se le fue arrebatada a su menor hija por su progenitor; con la complicidad de funcionarios del MP y de la LOPNNA; Verónica Sánchez (https://bit.ly/3iMDA2T)

La trágica historia de la madre venezolana que se suicidó en enero del 2020 en Panamá; por entrar en una batalla legal al su esposo dictarle una medida sacarlo del país; y al ella no poder pagar a funcionarios de LOPNNA perdió la batalla; contra el dolor la impotencia y la desolación; Martín Geymonat caso 24 de diciembre del 2019; su esposa le arrebató a las hijas; con alegatos falsos las sacó a Colombia (https://bit.ly/2W3EBKa) amiga de la presidenta del circuito; Marichina García la agonía de la batalla legal por sus morochos (https://bit.ly/2DlSiO0) los cuales el progenitor le quería arrancar de su vida comprando funcionarios de la LOPNNA…

Estos casos me asombran y por eso me llega a la memoria; el memorable “¿Cuánto vale un juez?” de William Ojeda; libro que él escribió sobre la corrupción en el sistema judicial venezolano en los años 90.

Y en verdad la corrupción judicial ha existido siempre en Venezuela. En la cuarta república la llamaban tribus judiciales, la más famosa la tribu de David y en la quinta república son bandas judiciales, pero que estén anclado en los jueces de la familia eso no debe ser por lo que le pido al Magistrado del TSJ Dr. Marco Antonio Medina Salas; Inspector General de Tribunales; intervenga en este caso por in noticia criminis; que involucra a la Jueza Lenni Carrasco Dorante; del Tribunal Quinceavo (15) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; según consta en Expediente N° AP51-5-2020-2266p; donde queda evidenciado de manera flagrante presuntos hechos de corrupción violando el debido proceso ya mencionado.

Piden apertura de Investigación Penal contra la jueza

También llamo al Fiscal General Republica, Tarek William Saab, para que aperture una investigación penal contra esa jueza como una vez lo hizo el Ministerio Publico y llevo a la cárcel a la ex-jueza Quinto en el estado Aragua, abogada Mary Carmen Amarista Herrera, (https://bit.ly/2CgxKWJ) fue detenida luego de ser denunciada por extorsión por varias denuncia que hice por otros presuntos delitos que ella cometió.

Como titule mi artículo: “Me solidarizo con el dolor de una madre” algo que me hace eco con el amor más grande en el mundo; que es el de una madre, como dice la canción de Reynaldo Armas (https://www.youtube.com/watch?v=vQGyOiQif2s&feature=emb_title) y algunas veces ella da todo por sus hijos y ese amor lo demuestran con hechos eso lo vemos con la madre venezolana Daniela Valentina Montañez; a quien espero que se le haga Justicia Como lo expreso Jesús (Lucas 18:1-8) La parábola de la viuda y el juez injusto.

Diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia.

Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Espero en Dios que Daniela va recuperar a su hijo…

