El cantante venezolano Lasso deja clara su orientación sexual

Compartir

El cantante venezolano Lasso aclaró en sus redes sociales su orientación sexual, esto, luego de que se especulara al respecto, por mostrar su apoyo al matrimonio igualitario durante un concierto.

Mediante un vídeo montado en sus historias, Lasso, leyó una pregunta realizada por una internauta, “¿eres gay o bi? Y el decidió contestarle:

“«oye, querer la legalización del matrimonio igualitario no te hace gay, ni bi. Yo soy heterosexual, sin embargo, tengo un poco de empatía. ¿Por qué la gente no puede ser feliz? ¿Por qué la gente no se puede casar? ¿Cuál es el problema, a qué le tenemos miedo?», así lo dijo el cantante.

La guitarra que utiliza para cantar algunos de sus temas, tiene pintada en sus cuerdas la bandera LGBTIQ+ como muestra de apoyo como muestra a la comunidad que espera sea legalizado el matrimonio gay en Venezuela, y dice que hasta no ser legal en el país no la quitará.

ACN/ Notitarde

No deje de leer: ¡Conmovedor vídeo! Shakira ayuda a su padre en proceso de recuperación

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN