“El Depredador de San Agustín” se entregó a las autoridades en Caracas

El sujeto identificado como Jordán Antonio Martínez Borges, denunciado por presuntamente golpear y abusar sexualmente de su hijo de 3 años de edad, se entregó el miércoles ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Caracas.

Luego de que se viralizará las atrocidades que el sujeto le perpetró a su hijo de tres años, decidió entregarse a las autoridades. Según informó Irrael Gomez, a través de sus redes sociales, «El Depredador de San Agustín», violó, quemó y cortó al menor de edad, dejando graves consecuencias en sus partes íntimas.

Sin embargo, el señalado, quien era buscado en el territorio caraqueño, realizó una grabación, en el que reflejaba su entrega y su «inocencia».

El propio Martínez grabó un video en el que asegura que es inocente de las acusaciones que circulan en las redes sociales desde hace algunos días. Sin embargo, admitió que le pegó en un momento de desesperación.

«Soy inocente de todo lo que está pasando. Sí, le pegué a mi hijo, porque estaba desesperado, me estaba pidiendo comida y no tenía, pero me entrego a las autoridades ya que todo lo que están diciendo en las redes sociales es mentira»;dijo el hombre en el video, el cual fue dado a conocer el periodista Román Camacho.

#Caracas Jordán Antonio Martínez se encuentra detenido en la sede del Cicpc. Se entregó en horas de la tarde. Continúa diciendo que es inocente aunque en el video acepta que le "pegó a su hijo porque lo desesperó cuando le estaba pidiendo comida". https://t.co/1czAL3nLpX pic.twitter.com/mstTEOQ5cu — Roman Camacho (@RCamachoVzla) August 5, 2020

Según los reportes en las redes, los hechos de agresión ocurrieron en el sector Los Manguitos, parroquia San Agustín de Caracas; pero el presunto agresor habría estado escondido en el 23 de Enero por varios días.

El video en el que apareció «El Depredador de San Agustín» fue grabado en las afueras de una sede del Cicpc.

ACN/ EL Nacional

No dejes de leer: Abatido miembro de la banda “Los Secuestradores del Valle”

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN