El Día del Derrumbe

César Burguera

@CESARBURGUERA

El dramático desplome. Hay momentos o coyunturas que surgen simultáneamente para anunciar el triste desenlace. Y es que la semana pasada surgía el fatídico día. Organizaciones partidistas se pronunciaban sobre la irrevocable decisión de retirar sus respectivos apoyos a la candidatura del “Mórbido Bribón”, quien por cierto ha reducido su campaña electoral para tratar didácticamente de enseñarnos, a través de sus redes sociales, el enrevesado arte de la preparación de quesos, que una vez culminada su elaboración, se puede observar una viscosa baba que recorre sus labios, fluye por su menuda boca para proceder a engullir salvajemente el recién elaborado queso y así contribuir a la diaria tarea de engrosar su prominente abdomen. “Rosa, prepara inmediatamente tu suculento pasticho, debo preservar mi cuidada figura”. Pero retornemos al desdichado día en que produjo el retiro del apoyo a la candidatura del “Quesero Glotón” por parte de diferentes partidos políticos para sumarse a la congregación de fervorosos fieles que acompañan, con Biblia y crucifijo en mano, las aspiraciones del pastor Javier Bertucci. Vuelve la espeluznante frase “Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada corriendo derecho al templo evangélico dando gritos”. Aquellos que huyeron despavoridamente del desplome de la candidatura del “Insaciable Tragón” fueron los partidos políticos Movimiento Ecológico, Puente, Movimiento Republicano y Soluciones, quienes fueron recibidos por una entusiasta grey y ataviados con vestimenta blanca se les ungió de las benditas aguas de renovación para apartar todo esfuerzo del maligno, rechazando el pecado e iniciar el peregrinaje como devotos fieles de la “Alianza Democrática”. Pero al parecer se está preparando otro formal retiro, porque con la solemnidad que oferta la Casa Arturo Uslar, el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri habría decidido conjuntamente con el vicepresidente de esa tolda, Rubén Pérez Parra, la absoluta desvinculación con el abombado candidato de la MUD y formalizarán en las próximas horas el retiro del apoyo ante el CNE. Rubén Pérez Parra, primogénito del profesor Rubén Pérez Silva llega a sonreír con franca satisfacción y rememora su profético tuit cuando advertía “¡Cuanta vergüenza y decepción! Si he dejado tanto en el camino para meterme en este basural que es la política, ha sido por la fantasía de cambiar las cosas. Y eso, solo se logra haciendo lo correcto. Apoyar a Scarano a la Gobernación, es apoyar toda la mierda que representa”.

El académico desmentido. En ese aciago día del derrumbe, se encontraba postrado sobre la rústica barra del destartalado botiquín, un desdichado “Cabito”, el mismo “Jefe Cachón”, que sucumbió ante el vicio por la infausta noticia de la adquisición, por parte de su otrora cónyuge, de “Medio Metro” de encaje negro, pero trastabillando por los lógicos efectos de la desmesurada ingesta etílica, llegaba a anunciar a través de los portales informativos de habilidosas y pequeñas periodistas, que el Vicerrector Administrativo de la UC, el profesor José Ángel Ferreira habría manifestado su incondicional apoyo a la desplomada candidatura del “Ansioso Comilón”. La manipulada noticia difundida por el beodo subalterno de campaña y las remuneradas periodistas fue inmediatamente desmentida por el docente, quien envió una categórica comunicación donde desmentía el irresponsable señalamiento. “En mi carácter de docente universitario y ciudadano estoy llevando a cabo una campaña cívica, institucional por el voto como candidato ganador. Nuestra soberanía y democracia no pueden ser entregadas a la abstención. Mi llamado a votar ha sido irresponsablemente utilizado y asociado a una candidatura, fue descaradamente utilizado por un candidato sin mi debida autorización, se han burlado de mi buena fe, mi mensaje institucional ha sido utilizado de manera oportunista por aquellos que jamás acompañaremos en sus aventuras electorales”. La demoledora respuesta, debidamente recogida en importantes medios de comunicación nacionales, al parecer encontró al “Cabito” aferrado a la desgastada gramola colocando la melancólica canción que desesperadamente clama “Camas separadas, fin de nuestro amor”. Tal vez esa selección musical guarde estricta relación con la llamada telefónica de un apreciado amigo, que de manera preocupada, nos advertía “Diego no está bien, el alcohol le arrebató todo”. De allí que para el “Jefe Cachón” todo constituirá sombra, silencio, barrotes, soledad y olvido. “No sabes del alma las horas de luto”.

El Guiso y la inminente renuncia. En el comando de campaña del “Dopado Caminante” parece haber llegado ese mismo desasosiego y similar desesperanza. Es que la cofradía de VP, encabezados por Maru Carrozo y Gustavo López, todos bajo la inclemente dirección de una astuta ex edil, la dilecta abogada del pérfido hotelero, han mantenido su indeclinable pretensión de asumir la dirección de la campaña del paciente del Síndrome de Trastorno Explosivo Intermitente (TEI), valiéndose, para tan cruel fin, de la convalecencia de Mariela Domínguez, quien al retornar a sus protagónicas funciones, se encontró con la grosera dilapidación de los recursos que habían sido destinados inicialmente para ser invertidos en los diferentes eventos proselitistas, pero que fueron desviados por la pléyades de VP con su ex edil a cuestas, para supuestas adquisiciones de costosos aparatos de telefonía celular y la curiosa inversión en gastos de “representación social” en varios establecimientos de gastronomía en la zona norte de Valencia. Este inaceptable despilfarro de recursos fue el principal motivo para el estridente reclamo por parte de Mariela Domínguez, quién con facturas y recibos en mano, exigió una explicación a los sublevados, quienes acusó de ser los principales responsables de esta impúdica administración. Mariela igualmente increpó a Julio Lozano, custodio, pariente y vigilante del paciente del (TEI), por permitir este arrebato financiero y le señaló “Julio me he encontrado con un comando de campaña abandonado y se agarraron todas las chivas que habían sido recolectadas, exijo un esclarecimiento de este verdadero desfalco, de no ser así presentaré mi renuncia, no seré corresponsable de los actos de esta una facinerosa pandilla” Mariela Domínguez abruptamente se retira del recinto, no sin antes observar impávida un desinflado y estrujado globo anaranjado donde se podía leer a manera de lacónica predicción “El que se cansa, pierde” Y esa es la verdad.