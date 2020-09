El dolor lumbar, primera causa de ausentismo laboral en menores de 45 años

No dejes de leer

El riesgo es muy alto, no caminaras, quedarás paralítico, estas y tantas otras afirmaciones han hecho que muchas personas teman al escuchar la opción quirúrgica para erradicar el dolor lumbar.

Y si este tratamiento no funciona, entonces viene los bloqueos del dolor y la intervención quirúrgica , dijo.

Si el dolor es importante y no cede, hay otro tipo de medicamentos más fuertes como los opioides, que se administran con prescripción médica.

“El tratamiento tiene tres niveles. El que más ayuda y resuelve la mayoría de los problemas es el tratamiento médico con antinflamatorios, tanto con esteroideos y no esteroides».

Explica que en estos pacientes en los que el dolor no cede, se deben analizar tres opciones: tratamiento médico, bloqueos del dolor o el método quirúrgico.

“El dolor agudo es repentino, sorpresivo y no lo esperas. El dolor ciático es agudo, pero no sólo se focaliza en la espalda o región lumbar sino que se va hacia una o ambas piernas. Y el crónico es el que todos tendremos algún día por el paso de los años.”